Liverpool vant det gjeveste Europacup-trofeet for sjette gang da Tottenham ble slått 2-0 i Madrid.

Det smakte godt for Merseyside-laget, som til tross for en enorm sesong i Premier League måtte ta til takke med 2. plassen.

Jürgen Klopp forteller at han ble oppringt av Pep Guardiola etter finaleseieren mot Tottenham.

– Jeg snakket med Pep Guardiola på telefonen i sted. Fysioen vår jobbet for City i starten av sesongen, men han ville vinne Champions League. Neida. Det var en spøk. Guardiola og jeg lovet hverandre at vi ville sparke hverandre i ræven igjen neste år, smiler tyskeren.

Klopp fortalte også at han drømmer om å nå Champions League-finalen for tredje år på rad. Neste sesong spilles finalen i Istanbul, en by Liverpool-fansen har gode minner fra.

– Jeg har sagt det til UEFA allerede. Vi kommer til å være der. Det er gode minner. Å ja, gi meg noen minutter å tenke på det. Vi bærer byrden av historien. Å få Istanbul til å skje igjen vil være et mål, men det blir vanskelig, sier han.

Etter seks finaletap på rad er Klopp glad for at han nå slipper å prate om den dystre statistikken.

– For to dager siden snakket vi om hvor uheldig jeg har vært i karrieren. Jeg skjønner at folk ser slik på det, men jeg synes livet mitt er ålreit. Det som er viktig er at vi bygger på det vi gjør. Vi ønsker å vinne ting. Dette er bare starten for denne gruppen med spillere. Jeg er veldig fornøyd. Jeg har mange sølvmedaljer, men nå har jeg en gullmedalje i tillegg. Det er ålreit, sier Klopp, som synes synd på Tottenham.

– Jeg vet hvordan Tottenham har det bedre enn noen andre i verden. De spilte bra og har gjennomført en sensasjonell sesong. De skal være stolte av det de har fått til.

Nå ser Klopp frem til feiringen.

– Jeg er glad på guttas vegne. Jordan Henderson er kaptein for Champions League-vinnerne 2019. Det er tilfredsstillende. Alle spillerne er veldig viktige. Uten Milners prat i garderoben før kamp, med en ikke-engelsktalende manager, tror jeg ikke det hadde vært mulig. Alt de gjorde gjennom uken. Hvordan de løftet seg når vi hadde små down-perioder. Det er bare utrolig. I kveld er det emosjonelt. Det er min hovedfølelse. Det føltes virkelig godt. Jeg er mye roligere enn jeg trodde jeg skulle være. Jeg elsket bildene av guttene med pokalen. Det ga meg alt. I morgen skal vi til Liverpool for å feire. Det blir stort og noe jeg virkelig ser frem til.