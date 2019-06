Pochettino nok en gang hemmelighetsfull om fremtiden

Tottenham – Liverpool 0-2 (0-1):

Se hvordan Liverpool sikret seg Champions League-troféet øverst!

Estadio Metropolitano, Madrid (TV 2:)

Liverpool vant Champions League, og like over midnatt møtte Tottenham-sjef Mauricio Pochettino pressen.

Argentineren har forut for finalen vært vag i sine uttalelser, og det har sågar gått spekulasjoner om hvorvidt han ville trekke seg etter fem år i sjefsstolen i Nord-London.

På direkte spørsmål om han kunne berolige fansen med at han nå er spent på å lede Tottenham videre de neste årene, leverte han nok en gang et svar åpent for tolking.

– Det er ikke riktig tid for å snakke for mye, for dere vil tolke det på ulike vis. Mange vil sammenligne meg med andre managere, men vi er i forskjellige posisjoner. Folk vil være smarte, og gi deres mening uten argumentasjon. Prosjektet har vært klart i fem år, ambisjonen har vært utrolig og hengivenheten til spillerne har vært utrolig. Nå handler det om å holde seg rolig, endre atmosfæren og tankesettet, og vi vil definitivt ha tid til å snakke, sier Pochettino.

– De siste fem årene har Tottenham prioritert å bygge stadionanlegg

Spurs-sjefen gikk igjen i dybden på det faktum at han er blitt tvunget til å spille med helt andre kort på hånden enn sine rivaliserende managere, med tanke på mulighetene han (ikke) har hatt til å forsterke laget sitt.

– Mange tanker går gjennom hodet. Vi møtte et lag som for tre år siden ble designet for å nå finaler. Vi er et lag der prioriteringene har vært delt med det utenomsportslige. Vi så kvaliteten til spillerne våre i finalen, men det ville vært utrolig om vi vant i dag. Det ville vært noe som ville overrasket folk mye, for de siste fem årene har Tottenham prioritert å bygge stadionanlegg og ikke brukt penger. Det er utrolig, og denne klubben fortjener mye skryt. Det samme gjør fansen. Dette er historisk, og forhåpentligvis blir det begynnelsen av en veldig suksessfull periode for klubben, sier Spurs-sjefen.

Om den blir med eller uten Pochettino ved roret henger imidlertid fremdeles litt i luften, men at argentineren er skuffet over ikke å vinne sin første Champions League-finale var det ingen tvil om.