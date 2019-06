– Han var avskrevet, nesten glemt og beskrevet som et bomkjøp

Mohamed Salah sendte Liverpool i ledelsen med en tidlig scoring fra straffemerket i Champions League-finalen mot Tottenham.

Innbytter Divock Origi punkterte kampen med et diagonalskudd i det 87. minutt, akkurat da Tottenham omsider hadde samlet seg til en spurt som ga bud om utligning.

Se scoringen i kampsammendraget øverst!

Origi scoret som kjent to mål da Liverpool tok seg finale etter den kruttsterke 4-0-seieren mot Barcelona i returkampen i semifinalen på Anfield.

– Han var nesten glemt og avskrevet

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg mener Origis innflytelse i Champions League denne sesongen nesten ikke er til å tro.

– Origi har hatt en helt utrolig Champions League-avslutning for Liverpool. Han var jo nesten litt glemt, avskrevet og beskrevet som et bomkjøp. Folk sa at han aldri kom til å lykkes i klubben. Men han er blitt helten gang etter gang. Han steppet inn for Firmino og sendte Liverpool videre mot Barcelona, og så avgjorde han Champions League-finalen mot Tottenham med sin scoring da Tottenham hadde initiativet, sa Finstad Berg i TV 2s Champions Leauge-studio.

Ekspertkollega Brede Hangeland er enig.

– Det var klasse det han gjorde i finalen etter å ha vært såpass kort tid på banen. Det var en superinnbytter som gjorde dette, mente han.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt tror Liverpool går gylne tider i møte så lenge Jürgen Klopp sitter ved roret.

– Liverpool er et kjempebra fotballag, men de er oppe der og kjemper mot supermakter i Europa og Manchester City og Chelsea i England, som har masse penger. Men de er helt oppe der nå, og så lenge Klopp er trener for Liverpool så vil det være gode tider for Liverpool, mente Thorstvedt.

– Den beste kvelden i mitt liv

Liverpools manger Jürgen Klopp gjorde ikke noe for å skjule sin glede, verken da han ble kastet opp i lufta av Liverpool-spillerne eller da han ble intervjuet om sine følelser.

– Kampen var et slag utkjempet under vanskelige omstendigheter. Vi gjorde ikke vår beste kamp, men dette handlet bare om å vinne, om å avslutte jobben. Har du noen gang sett et lag som dette? Som kjemper selv når det ikke er noe drivstoff igjen i tanken, sa han til BT Sport.