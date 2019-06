Ifølge brasilianske UOL Esporte etterforskes Neymar for voldtekt.

Voldtekten skal ha skjedd i Paris 15. mai.

En kvinne har i ettertid politianmeldt fotballstjernen.

Ifølge UOL Esporte hadde Neymar kommet i kontakt med kvinnen på Instagram.

Via en venn fikset han reise til Frankrike for kvinnen. Voldtekten skal ha funnet sted på et hotellrom.

Da kvinnen kom tilbake til São Paulo i Brasil bestemte hun seg for anmelde episoden.