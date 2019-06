Liverpool vant Champions League: – Han har spilt en rolle som nesten er ufattelig

Jürgen Klopp har brutt sin egen forbannelse: Tre tidligere nederlag med Borussia Dortmund og like mange med Liverpool er nå fulgt opp med det som trolig er karrierens aller største kveld.

Champions League-troféet er det første store troféet Jürgen Klopp sikrer seg med Liverpool.

– På det sjuende forsøket satt det endelig for Klopp, slo TV 2-ekspert Mina Finstad Berg fast.

Liverpool fikk straffe – Salah scoret sikkert

Det tok bare 23 sekunder før dramatikken startet i Madrid.

Dommer Damir Skomina pekte på straffemerket etter at Sadio Mané skjøt ballen i armen til Moussa Sissoko innenfor 16-meteren. Etter å ha sjekket med VAR stod dommeren fast på avgjørelsen.

Mohamed Salah steg frem og dundret ballen iskaldt i mål fra 11-metersmerket.

– Salah banket den i mål. Spilleren som måtte ut med skade i finalen for 371 dager siden var på plass og sendte Liverpool i ledelsen før det var gått to minutter. Det var en drømmestart for den rød delen på tribunen, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker, som mente straffeavgjørelsen var korrekt.

01:48 – Mohamed Salah’s opener for Liverpool is the second fastest goal in a Champions League final, only behind Paolo Maldni (00:50) for AC Milan versus Liverpool in 2005. Blocks. #UCLfinal pic.twitter.com/xymH4g79DG — OptaJoe (@OptaJoe) 1. juni 2019

– Sissoko holdt ballen rett ut, og det var det som var problemet, mente han.

FIFA-dommer: – Straffesparket var korrekt dømt

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mente også straffeavgjørelsen var korrekt.

– Arm er i unaturlig posisjon og ballen treffer armen er straffe. Svein Oddvar Moen (Eliteserie -og FIFA-dommer) er klar i studio hos oss her i Bergen. Med de nye reglene for hands er det korrekt å dømme straffe, meldte han.

– Det er straffe fordi armen til Sissoko står rett ut, slo nemlig Moen fast i TV 2-studio.

Scoringen til Salah (etter ett minutt og 48 sekunder) var forøvrig det nest raskeste åpningsmålet i en Champions League-finale etter Paolo Maldinis scoring etter 50 sekunder for AC Milan mot nettopp Liverpool i den minnerike finalen i 2005, ifølge Opta.

Etter den tidligere scoringen dabbet tempoet naturlig nok litt av i kampen, men Liverpool fortsatte å skape sjanser. Tottenham hadde imidlertid ballen mest. London-klubben slet med å skape de helt store sjansene.

Salahs scoring sørget for at Liverpool kunne gå til pause med 1-0-ledelse. Salah er forøvrig den første spilleren noensinne fra Egypt som har scoret i en Champions League-finale.

Klopp byttet ut Firmino

Det ble en tam start på andreomgang og tett og jevnt mellom lagene de første ti minuttene.

Liverpool var imidlertid litt mer på hælene og Tottenham kom til flere gode muligheter.

I det 57. minutt tok Jürgen Klopp ut Roberto Firmino. Helten fra Liverpools semifinale mot Barcelona, Divock Origi kom inn.

– Det var åpenbart at Firmino hadde problemer, poengterte Alsaker etter spillerbyttet.

– Firmino kjente nok til skaden sin, og det var derfor de gjorde det byttet, mente TV 2-ekspert Petter Myhre.

Like etter foretok Klopp seg nok et bytte. Veteranen James Milner entret banen til fordel for Georginio Wijnaldum.

Etter 68 minutters spill fikk innbytter Milner ballen i god posisjon utenfor 16-meteren. Han skjøt like utenfor.

I det 65. minutt byttet Tottenham.

Harry Winks gikk ut, helten fra semifinalen mot Ajax, Lucas Moura, kom inn. Ti minutter senere gikk Moussa Sissoko ut for Eric Dier.

Sju minutter før slutt fikk Tottenham frispark på kanten av 16-meteren. Christian Eriksen skjøt mot lengste hjørnet, men Alisson reddet og slo ballen til corner.

Tre minutter før slutt punkterte Liverpool kampen. Divock Origi fikk ballen i feltet etter et corner. Han skjøt ballen knallhardt i lengste hjørnet og doblet ledelsen.

– En strålende avslutning. Spurs-spillerne hørte bare susen da den gikk inn, sa Petter Myhre.

Liverpool vant kampen 2-0 og kan juble for klubbens sjette trofé i gjeveste Europacupen.

Før kampen:

Kane rett inn på laget – Firmino tilbake for Liverpool

En ankelskade har holdt Tottenham-stjernen Harry Kane ute av spill siden den første Champions League-kvartfinalen mot Manchester City i april.

Nå er Kane friskmeldt, og gikk som ventet rett inn på Tottenham-laget i Champions League-finalen.

Semifinalehelten mot Ajax, Lucas Moura, måtte vike plassen til fordel for Englands kaptein.

– Dette har nok vært vanskelige valg av Pochettino. Men det er lett å forstå at han har med Harry Kane, som på mange måter symboliserer den veksten dette Spurs-laget har hatt. Så har Pochettino en Lucas Moura som kan komme inn med fart og selvtillit, mente TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Liverpool-spissen Roberto Firmino ble meldt skadefri tidligere i uken. Han var tilbake i trening i forrige uke etter å ha gått glipp av Liverpools tre siste kamper i Premier League. En muskelstrekk var årsaken til skadefraværet. Firmino gikk rett inn på Liverpool-laget mot Tottenham.

– Firmino er enormt viktig for måten Liverpool spiller på. Han er på en måte motoren i angrepet. At han starter er gode nyheter for alle som holder med Liverpool, sa TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

Slik starter lagene i finalen i Madrid:

Tottenham (4-3-1-2): Lloris – Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose – Winks, Sissoko, Alli – Eriksen – Son, Kane

Benken: Gazzaniga, Vorm, Sanchez, Foyth, Davies, Aurier, Dier, Walker-Peters, Wanyama, Lucas Moura, Lamela, Llorente

Liverpool (4-3-3): Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Wijnaldum – Mane, Salah, Firmino

Benken: Mignolet, Kelleher, Lovren, Gomez, Moreno, Milner, Lallana, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Origi, Brewster, Sturridge

Dommer: Damir Skomina, Slovenia