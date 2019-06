Angriperen Dillon Hoogewerf bekrefter på sin offisielle Instagram-konto at han er klar for Manchester United.

16-åringen skal ha fått tilbud om en profesjonell kontrakt med Ajax, men vraket tilbudet fra årets Champions League-semifinalist til fordel for tilbudet fra Manchester United.

Hoogewerf har først og fremst spilt for Ajax sitt U17-lag. Han scoret 13 mål og hadde ni målgivende på totalt 28 aldersbestemte kamper for Ajax denne sesongen, de fleste for U17-laget, skriver United.no.

Angriperen fikk også fikk en del kamper for U19-laget utover i sesongen etter at han ble 16 år gammel.

Sjefen for Ajax-akademiet, Said Ouaali, bekreftet forrige uke at 16-åringen kom til å forlate klubben under sommerens overgangsvindu.

– Dillon har har gitt beskjed om at han forlater klubben. Han forlater klubben for en utenlandsk klubb. Vi ønsker ham all suksess i fremtiden, men alle vet at vi har gjort alt vi kan for å forsøke å beholde ham her, sa Oualli til Ajax TV, ifølge Manchester Evening News.

Det er er forventet at Hoogewerf først og fremst er tiltenkt en rolle på Manchester Uniteds U18-lag og Nicky Butts lag i Youth League kommende sesong.

Se hvordan 16-åringen offentliggjorde overgangen til Manchester United: