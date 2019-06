30. mai lekte Darian Depreta sammen med datteren Bella, slik hun ofte pleier. Plutselig oppdaget moren en stor, mørk flekk i ganen til datteren.

Hun forsøkte å vaske det vekk, men uten hell.

– Jeg var livredd for jeg hadde aldri sett noe lignende før. Alle mulige tanker løp gjennom hodet mitt. Jeg funderte på om det kunne være sopp, eller om hun hadde spist noe som kunne ha farget av. Jeg hadde ingen anelse!, forteller Darian til TV 2.

Hun tok opp telefonen og ringte barnefaren, moren og bestevennen for råd. Heller ikke de hadde noen anelse om hva dette kunne være.

– Jeg og hennes far fikk panikk. Vi hastet avgårde til legekontoret, sier hun.

Et mysterium

Det tok knappe 30 minutter fra Darian hadde oppdaget den mørke flekken, til hun og Bella var på legevakta.

FØDSELSMERKE?: Slik så ganen til lille Bella ut. Legene mente dette kanskje kunne være et fødselsmerke. Foto: Privat

– Jeg kom til legen og sykepleieren forsøkte å vaske det vekk. Hun sa at hun aldri hadde sett noe lignende. Etter en diskusjon med legene kom de frem til at det kanskje kunne være et fødselsmerke. Jeg insisterte på at dette ikke stemte, da jeg alltid vasker og sjekker munnen hennes, skriver hun i et Facebook-innlegg, der hun forklarer den noe uvanlige hendelsen.

Legene sa nå at datteren måtte sendes videre til to spesialister. Moren insisterte nok en gang på at det ikke var et fødselsmerke, og sykepleieren bestemte seg for å ta en ny titt på mysteriet.

Ble overrasket

Darian hadde lagt merke til at det var noe hvitt på siden av den mørke flekken, og fikk sykepleieren til å prøve å skrape litt på det mørke.

Det falt plutselig en bit papp ut fra Bellas munn.

Pappen stammet fra en boks Bella hadde tygget på, og biten hadde satt fast i ganen.

– Jeg kan aldri vise ansiktet mitt på det legekontoret igjen. Jeg lo og gråt i solide fem minutter i strekk, skriver den hysteriske moren.

PAPPBIT: Den mørke flekken viste seg å være en bit av papp. Foto: Privat

I innlegget, som har fått godt over 19.000 likes og 12.000 delinger, takker Darian Gud for at datteren ikke ble kvalt av pappen.

Hun påpeker også at den eneste grunnen til at hun valgte å poste innlegget, var fordi det gikk bra.

– Jeg lar ikke barnet mitt tygge på papp. Hun begynner å få tenner og hun prøver å tygge på alt. Hun fant en boks mens jeg fylte opp oppvaskmaskinen. Jeg tok den fra henne med en gang jeg så det, men jeg visste ikke at en bit hadde satt seg fast. Jeg sjekket munnen hennes for småbiter med en gang.

– Alltid følg instinktene dine når det kommer til barna dine, og sørg for å le av disse øyeblikkene etter at alt er ok. Det kan skje med hvem som helst, selv når du har barnet rett ved siden av deg, sier hun til TV 2.