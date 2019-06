Da amerikanske Kelsey Dawn Williamson (23) delte et bilde av datteren på Facebook i sin nye T-skjorte, ble hun enda mer overrasket.

Williamson, som er fra Benton i Illinois, bestilte nylig en T-skjorte fra nettstedet AliExpress, med et ikonisk bilde av padden og frosken fra den klassiske barneboken «Frog and Toad» av Arnold Lobel.

Williamson tenkte at T-skjorten ville passe treåringen hennes perfekt.

Men det var før den dukket opp i posten.

Supplert tekst

Da hun tok T-skjorten ut av posen og oppdaget påskriften, visste hun ikke om hun skulle le eller grine.

Under den syklende padden og frosken, sto det i store oransje bokstaver: «Fuck the police».

– Jeg bare stirret på T-skjorten i begynnelsen og visste ikke hvordan jeg skulle reagere. Av all tekst de skulle supplere på T-skjorten, hvorfor denne teksten? På en barne-T-skjorte? sier hun til Buzzfeed.

FIKK DENNE: Teksten på t-skjorten ble i sterkeste laget.

Illustrasjonen fra «Frog and Toad» har vært utgangspunkt for en rekke memes, laget av noen på Reddit. Uttrykket kommer fra N.W.A-låta «Fuck the police» fra 1988.

Etter at Kelsey hadde fordøyd overraskelsen, begynte hun å gapskratte og delte et innlegg på Facebook som viste hvordan T-skjorten så ut på nettsiden, samt et bilde av datteren i den versjonen som kom i posten.

«Det jeg bestilte vs det jeg mottok. Jeg elsker Kina! Jeg klarer ikke slutte å le. Hvem gjør dette?», skrev hun.

Kalte datteren feit

Etter 23-åringen delte bildet på Facebook, gikk det raskt viralt. Bildet er nå delt av 65.000 ganger, og nær 500 personer har kommentert posten.

Flere utenlandske medier har også omtalt Williamsons FB-post, blant annet The Sun og Buzzfeed.

Mange av dem som kommenterer bildet, ler med Kelsey. Men enkelte er skeptiske til at 23-åringen deler bildet av datteren med den grove teksten og kommenterer også datterens vekt.

– Folk sendte meg meldinger bare for å si fæle ting om min datter. Mange kalte henne feit og spurte meg om hvilken mat jeg gir henne for at hun blir så stor, sier den unge moren.

Kelsey vurderte å fjerne innlegget fra Facebook, da enkelte av kommentarene gikk over grensen. Isteden oppdaterte hun teksten:

«Hun går til spesialist for vekten sin. Hun kan ikke noe for det, Jeg kan ikke noe for det. Mannen min kan ikke noe for det. Det er utenfor vår kontroll. Kan dere ikke bare le av den morsomme T-skjorten?» skriver 23-åringen.