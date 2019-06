Etterlengtet etappeseier til Alexander Kristoff

Alexander Kristoff vant spurten på den 5. etappen i Tour of Norway. Alvaro Hodeg ble nummer to, mens Kristoffer Halvorsen endte på 3. plass.

Med seieren overtok Kristoff også den gule sammenlagttrøyen fra Edvald Boasson Hagen.

– Seieren satt langt inne. Vi datt av i sidevinden. Vi måtte jobbe for å komme tilbake. Det var ikke bra, men mot slutten gjorde gutta en god jobb. Jeg fikk en veldig god inngang, sier Kristoff til TV 2.

Kristoff virket å ha god kontroll på de siste 100 meterne.

– Bystrøm timet det fint med meg og Ferrari på hjul. Edvald gikk for en langspurt. Jeg fikk hjulet hans, og følte at jeg hadde det under kontroll. Men Halvorsen er rask. Jeg var ikke sikker før jeg krysset linjen. Det var godt å få en seier, sier han.

– Hva betyr det å få en seier?

– Jeg har vært nær i veldig mange dager. Det er godt for hele laget å få denne seieren, medgir han.

Kun én etappe gjenstår av Tour of Norway. Kristoff føler seg langt fra trygg på at han vil forsvare sammenlagtledelsen. Hønefoss er målby på søndagens etappe. Kristoff ligger ett fattig sekund foran Boasson Hagen i sammendraget.

– Det er muligheter, men jeg har ikke følt meg helt konge i bakkene. Jeg tror jeg mister den. Vi har Bystrøm i god form. Han skal være med å kjempe om en plassering i morgen, og så skal jeg prøve så godt jeg kan, sier han.

Med knapt 70 kilometer igjen rev Marc Hirschi og supertalentet Remco Evenepoel (19) seg løs fra hovedfeltet.

– Det er bare å ta av seg hatten for denne 19-åringen. Det er et vanvittig dyr belgisk sykkelsport har fått frem i han, utbrøt en begeistret Johan Kaggestad.

Den kjøresterke duoen holdt unna til det gjensto 4,6 kilometer. Da ble de slukt av hovedfeltet.