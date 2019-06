Kane rett inn på laget til Tottenham – slik starter finalelagene

Se Tottenham – Liverpool på TV 2 og TV 2 Sumo!

En ankelskade har holdt Tottenham-stjernen Harry Kane ute av spill siden den første Champions League-kvartfinalen mot Manchester City i april.

Nå er Kane friskmeldt, og gikk som ventet rett inn på Tottenham-laget i Champions League-finalen.

Semifinalehelten mot Ajax, Lucas Moura, måtte vike plassen til fordel for Englands kaptein.

– Det er gode nyheter for Spurs at han er tilbake, men Kane har ikke spilt siden 9. april og kan være kamprusten, sa TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

– Dette har nok vært vanskelige valg av Pochettino. Men det er lett å forstå at han har med Harry Kane, som på mange måter symboliserer den veksten dette Spurs-laget har hatt. Så har Pochettino en Lucas Moura som kan komme inn med fart og selvtillit, mente TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Liverpool-spissen Roberto Firmino ble meldt skadefri tidligere i uken. Han var tilbake i trening i forrige uke etter å ha gått glipp av Liverpools tre siste kamper i Premier League. En muskelstrekk var årsaken til skadefraværet. Firmino gikk rett inn på Liverpool-laget mot Tottenham.

– Firmino er enormt viktig for måten Liverpool spiller på. Han er på en måte motoren i angrepet. At han starter er gode nyheter for alle som holder med Liverpool, sa TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

– James Milner kunne fortjent en plass på laget. Men Liverpool har to ekstremt løpsvillige midtbanespillere, poengterte Brede Hangeland.

Slik starter lagene i finalen i Madrid:

Tottenham (4-3-1-2): Lloris – Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose – Winks, Sissoko, Alli – Eriksen – Son, Kane

Benken: Gazzaniga, Vorm, Sanchez, Foyth, Davies, Aurier, Dier, Walker-Peters, Wanyama, Lucas Moura, Lamela, Llorente

Liverpool (4-3-3): Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Wijnaldum – Mane, Salah, Firmino