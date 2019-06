– Manchester United og Liverpool er i en helt spesiell posisjon når det gjelder popularitet blant supportere i Norge, så det er en glede å kunne servere seerne våre en komplett pakke med disse to lagene, forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Dette er Liverpools kamper, som vises på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo:

11. juli: Liverpool - Tranmere

14. juli: Liverpool - Bradford

20. juli: Liverpool - Borussia Dortmund

22. juli: Liverpool - Sevilla

25. juli: Liverpool - Sporting Lisboa

27. juli: Liverpool - Napoli

31. juli: Liverpool – Lyon

Dette er Manchester Uniteds kamper, som vises på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo:

13. juli: Perth Glory – Manchester United

17. juli: Leeds – Manchester United

20. juli: Inter Milan – Manchester United

25. juli: Tottenham – Manchester United

30. juli: Kristiansund – Manchester United (vises på TV 2)

3. aug: Milan – Manchester United

– Med EM-kvalifisering, fotball-VM for kvinner, Final Four i Nations League, Norway Cup, Afrikamesterskapet, Gold Cup, europacupkvalifisering med norske klubber, Liverpool og Manchester Uniteds oppkjøringskamper i tillegg til en lang rekke andre treningskamper med internasjonale storklubber blir sommermånedene alt annet enn ferietid for TV 2 Sporten. Det er akkurat slik vi vil ha det. Sommerstille kler oss svært dårlig, og dette blir noen hektiske måneder med masse herlig live sport for våre seere, forteller Vegard Jansen Hagen i TV 2.