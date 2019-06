Søndag 12. mai gikk en norsk kvinne i midten av 20-årene til politiet på Koh Phangan i Thailand for å anmelde en voldtekt.

Nå er en thailands mann (33) dømt til åtte års fengsel for voldtekten, melder avisen Bangkok Jack.

Kvinnen forklart politiet at hun deltok på en halvmånefest på ferieøya denne lørdagen, for under tre uker siden.

Under festen oppdaget hun at hun hadde mistet lommeboken sin.

Tilbød å hjelpe

Den norske kvinnen lette etter lommeboken, da 33-åringen tilbød seg å hjelpe henne å finne den.

Kvinnen sier hun satte seg på mannens moped, men ble kjørt i en annen retning.

Mannen skal da ha overfalt og voldtatt henne, før han kjørte av gårde.

Politiet startet etterforskning og tok opp jakten på gjerningsmannen.

Løslatt dagen før

To dager etter meldte Bangkok Post at en 33 år gammel var pågrepet, siktet for voldtekten.

Politiet undersøkte blant annet opptak fra videoovervåking i området, som et ledd i å identifisere gjerningsmannen.



Politiet sier til avisen at den mistenkte ble løslatt fra fengsel dagen før voldtekten, etter å ha sonet en dom for besittelse av narkotika og menneskehandel.