Lørdag er over 100 gjester samlet til bryllupsfest for Trond Giske og Haddy Njie i Trondheim.

Vielsen foregår i Nidarosdomen, og er åpen for alle.

Rundt klokken tre begynte gjestene å ankomme vielsen. Deriblant foreldrene til Trond Giske, Bjørn og Norunn Giske.

Det er en tydelig rørt mor som møter TV 2 utenfor katedralen.

– Det er en veldig stor dag. En fantastisk stor dag. Jeg blir rørt bare jeg snakker om det, sier hun til TV 2.

Norunn er iført en bunad, mens Bjørn har på seg en mørkeblå dress. Norunn forteller at hun skal dirigere i kirken.

Etter vielsen fortsetter festen videre på et grendehus på Bratsberg, som ligger rundt 20 minutter utenfor sentrum. Det gleder Norunn seg til, og forteller at Haddy og Trond er et kjempebra par.

– Det blir en helt fantastisk fest, det er jeg helt sikker på.