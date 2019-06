Se Champions League-finalen mellom Tottenham og Liverpool på TV 2 kl. 19.10.

Det er meldt nesten tretti grader når Tottenham og Liverpool barker sammen i Champions League-finalen i Madrid lørdag.

Det kommer ikke til å bli et problem, mener TV 2s ekspert Erik Thorstvedt i Madrid.

– Vi var der ganske sent fredag kveld på treningen. De gode nyhetene er at det er enormt mye kjøligere enn vi trodde det skulle være. Klokken 21 i kveld har solen gått ned og det er mye kjøligere inne på stadion enn på utsiden. Det er en eller annen effekt med betongen, så jeg tror det skal gå bra. Jeg tror ikke temperaturen blir avgjørende for kampen, sier Thorstvedt.

Den tidligere Tottenham-målvakten fryktet at varmen kom til å prege finalen på Estadio Metropolitano.

– Noen på hvert lag takler det bedre enn noen andre. Jeg er veldig beroliget, for jeg var bekymret for at akkurat dette med varmen skulle bli utslagsgivende og at det ville prege to lag som jager hardt og løper veldig mye. Jeg fryktet det ville bli en mer steril finale med lavere tempo, men det tror jeg ikke nå. Jeg tror den temperaturen går veldig fint, sier Thorstvedt.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror klubbene vet hva som kommer.

– Begge lagene, spesielt Liverpool, spiller en fotball med enormt mye energi og løpskraft. Er de ikke forberedte på varmen, kan det bli et problem. Liverpool har vært i Marbella og vet veldig godt at det er varmt, så det er ingen bombe. Klubbene har masse flinke folk i apparatet som sørger for at spillerne får i seg nok drikke, riktig drikke og mat og nok søvn, så de er klare for varmen og den gryten som venter, mener Jesper Mathisen.

Erik Huseklepp har selv erfart hvor viktig det er å forbedre seg på varmen.

– Enkeltspillere kan gå på en smell om de ikke gjør de riktige tingene, for jeg har selv opplevd det. Jeg spilte en kamp for U21-landslaget borte mot Armenia, og det er den eneste gangen jeg har vært fornøyd med å ha blitt byttet ut i pausen. Da var det 38 grader, og jeg klarte ikke mer. Jeg har spilt i varme senere, men det har gått fint. De må ut og kjenne på temperaturen før kampen. Vi satt inne i aircondition hele dagen, før vi gikk rett ut for å spille kamp, sier TV 2s fotballekspert.

Liverpool-spiller Trent Alexander-Arnold trakk frem Marbella-oppholdet forrige uke da han ble spurt om værmeldingen på pressekonferansen.

– Kjennetegnet på det godt lag er at de klarer å håndtere ulike omstendigheter og situasjoner i løpet av kampen. Varmen vil påvirke begge lag. Vi er forberedte på at det kommer til å bli varmt, men jeg tror vi skal være klare. Vi skal uansett gi hundre prosent, sier Liverpools unge høyreback.