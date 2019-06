Lørdag er over 100 gjester samlet til bryllupsfest for Trond Giske og Haddy Njie i Trondheim.

Vielsen foregår i Nidarosdomen, og er åpen for alle. Festen fortsetter videre på et grendahus på Bratsberg, som ligger rundt 20 minutter utenfor sentrum.

Én av gjestene er stortingsrepresentant og mangeårig venn Jorodd Asphjell. Giske og Asphjell har kjent hverandre siden 1980, og har et nært forhold.

– Det er noen år i mellom oss, men vi har alltid vært gode venner, og utfylt hverandre godt. Jeg har alltid hatt stor respekt for Trond, sier han til TV 2.

– Spesielt

Politikeren skryter av Giskes politiske talent, og beskriver sin nære venn som veldig omgjengelig, omtenksom og oppmerksom.

– Det blir veldig godt å se at han gifter seg med Haddy. Det er jo spesielt når du har passert 50 år, og skal gifte deg for første gang, sier Asphjell.

Stortingsrepresentanten sier at både Njie og Giske er veldig folkelig, og at det derfor er lagt opp til en folkelig feiring.

– Hvordan vil du beskrive brudeparet?

– De er et offentlig par begge to, men de er veldig glad i hverandre, og det er veldig hyggelig. Dette er en stor dag for dem, og jeg setter stor pris på invitasjonen, sier politikeren.

Spent på talen

Fredag var rundt 80 gjester samlet til tacofest på Grenaderen i Trondheim sentrum. Asphjell sier festen var en god forsmak på hva som venter under selve finalen lørdag.

– Blir dette en skikkelig trønderfest?

– Det blir nok en kombinasjon. Vi er jo ikke bare trøndere her, men hvis festen lørdag blir like god som i går, så blir det nok veldig artig. Det er en fin gjeng som er samlet som synes det er veldig artig å være sammen, så dette blir veldig fint, sier politikeren.

Under fredagens fest kunne Giske røpe at han ikke hadde fullført bryllupstalen enda, men at han skulle bruke timene før vielsen godt. Asphjell innrømmer at han er svært spent.

– Trond er jo vant til å skrive taler, men kanskje ikke bryllupstaler. Men talen kommer nok til å bli veldig rørende og fin, så det gleder jeg meg til, sier han.