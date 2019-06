Se Champions League-finalen mellom Tottenham og Liverpool på TV 2 kl. 19.10.

Sadio Mané har vært en stor suksess i sine tre sesonger i Liverpool, men angriperen avslører i et intervju med Daily Mirror at han fort kunne endt opp hos erkerivalen i 2016.

Manchester United og daværende manager Louis van Gaal lå langflate etter Mané.

– Jeg var veldig, veldig nær, og jeg var til og med i møte med dem. Jeg var der og snakket med manageren deres. De kom med et tilbud, men samme uke ringte Klopp meg, forteller Sadio Mané til tabloidavisen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp overbeviste Mané om å stoppe overgangen til Manchester United og heller bli en del av tyskerens mannskap.

– Han sa «Jeg tror dette er riktig klubb med rett manager for deg, og jeg tror det er bedre å gå til Liverpool». Jeg tenkte også at det ville være et riktig valg, så jeg sa at «jeg kommer til Liverpool», sier Mané.

Mané, som lørdag kveld kan vinne sitt første trofé med Liverpool i den TV 2-sendte Champions League-finalen mot Tottenham, forteller at det var mange klubber som var ute etter hans tjenester sommeren for tre år siden.

– Jeg scoret alltid mot Liverpool. Jeg tror Klopp tenkte: «Han knuser oss alltid, så vi må kjøpe ham». Rett og slett for å få meg til å stoppe å score mot Liverpool. Det var bra for begge, sier Mané.

Mané har 26 scoringer og fem målgivende pasninger på 49 kamper for Liverpool denne sesongen. Med 22 mål ble han delt toppscorer i Premier League sammen med Mohamed Salah og Pierre-Emerick Aubameyang.

I forrige sesongs Champions League-finale var det Mané som scoret utligningen til 1-1 mot Real Madrid, men det endte til slutt med 1-3-tap.