Mercedes GLC er kanskje ikke mest kjent for sine offroad-egenskaper. Men akkurat det tror vi kan endre seg, etter at du har lest dette og sett videoen øverst i artikkelen.

Vi er på lansering av SUVen GLC i Frankfurt – i forbindelse med at den er blitt fornyet med en såkalt facelift.

Men denne lanseringen er litt spesiell, siden vi her har tilgang til en svært utfordrende offroad-løype.

Mercedes er nemlig ivrige etter å vise at den mellomstore SUVen deres fungerer minst like godt i terrenget som på vanlig vei.

Mathias Baumann er en av ekspertene som har jobbet med utviklingen av det avanserte firehjulsdriftsystemet. Og nå sitter han i passasjersetet ved siden av meg.

– Når vi er ferdig med denne løypa, tror jeg du er enig i at dette er en bil som virkelig kan bite fra seg i terrenget, sier han.

Jeg skal innrømme at jeg er litt skeptisk. Jeg har aldri sett på GLC som noen spesielt kapabel offroader. Dette er "asfalt-SUV" i mine øyne. Slik som veldig mange andre modeller i dette segmentet.

Mercedes GLC er fornyet og har fått ekstreme offroad-egenskaper. Det har vi fått teste til det fulle! Foto: DaimlerAG - Global Communication Brooms utsendte, Vegard Møller Johnsen, og en av de ansvarlige for utviklingen av det nye offroad-programmet på Mercedes GLC, Matthias Baumann

Egen offroad-pakke

Men offroad-pakken er altså blitt oppgradert, slik at de som ønsker det, skal kunne dra i vei langt utenfor allfarvei. Her er de viktigste punktene du bør vite om bilen vi testet:

– Du får nå hele syv kjøreprogrammer som strekker seg fra ECO, via Sport til «Offroad» og «Offroad+».

«Offroad» er satt opp for å håndtere løst underlag som grus og snø, mens Offroad+ passer best til hardt underlag og bratt helling.

– Fordelingen i GLC 220d/300d er i utgangspunktet 45/55 foran og bak. Men ved tap av grep på ett eller flere hjul, vil systemet bremse hjulet som spinner og sende momentet til de hjulene som har grep. Dette skal virke så raskt og sømløst at det i praksis erstatter tre differensial-låser.

– Ved bratte nedstigninger vil føreren få hjelp av DRS (Downhill Speed Regulation), for kontrollert nedfart.

Offroadpakken inneholder allerde understell med høyere bakkeklaring og med luftfjæring kan denne heves til hele 24,5 cm.

– Den klarer 35 graders sideveis krenging

– Det er beskyttelsesplate under motor

– En rekke utvendige kameraer gir deg informasjon slik at du skal slippe å gå ut av bilen for å sjekke området rundt bilen

– Klarer å kjøre opp stigning på 70 prosent.

Alt dette får vi sjekket grundig i løpet av testløypa.

Koster penger

Skal du ha den råeste offroad-pakken, slik bilen vi har testet, blir det selvsagt noe tillegg i forhold til startprisen. Men om vi tar GLC 220d (194 hk) som utgangspunkt, og bruker de utstyrspakkene som den norske importøren har satt opp, ender vi på 767.000 kroner. Det er faktisk ikke så ille som vi hadde fryktet.

Da har du Offroad Line, Offroad-pakke, luftfjæring og Avantgarde-pakke – som også inkluderer skinninteriør og MBUX-multimedia-systemet.

Klikk på videovinduet øverst i saken – så får du være med og teste grensene for hva både bil og sjåfør kan tåle. Da vil du også se at ikke alle takler terrenget like bra ...

Mercedes er ikke redd for å sette bilene sine på prøve i offroad-løypa.

