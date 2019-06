Broom.no feirer ti år som nettside i år. Det som startet som en bi-medial satsing på TV-program og nett, har nå vokst seg til å bli en av Norges største nisje-nettsteder.

Og jubileet feires med svært høye trafikktall:

– I mai lå vi stabilt over 500.000 unike brukere hver uke. Og sist uke leverte vi vår nest beste trafikkuke noensinne: 688.000 unike brukere var innom nettsiden vår. De leste til sammen nesten 1,6 millioner artikler, forteller Broom-redaktør Knut Skogstad.

Han har ledet Broom helt fra starten, og har lært mye om å bygge nettside, stein på stein.

– Det ligger veldig mye hardt arbeid bak disse tallene. Vi er en liten og svært dedikert gjeng som holder Broom.no oppdatert fra morgen til kveld, syv dager i uken og i alle helger og ferier. I gjennomsnitt publiserer vi et sted mellom 35 og 40 artikler i uken. Fordelt over disse ti årene, blir det noe sånt som 20.000 artikler, forteller Skogstad.

Bli Norges største

Den redaksjonelle profilen har vært klar og tydelig helt fra starten. Broom er ikke en nettside bare for de aller mest bilinteresserte. Stoffmiksen er bred og variert. Og redaktøren er allergisk for det han kaller "stammespråk".

– Vi skal også være en nettside for alle de som har et informasjonsbehov rundt bil. Da er det viktig at det vi skriver er forståelig. Vi er heller ikke redde for å kalle en spade en spade. Bil er en stor investering for de fleste av oss. Da er det viktig med god og håndfast informasjon. Vi har blant annet bygget en seksjon som heter "Eierne mener" der over 8.000 norske bileiere har lagt igjen vurdering av sin bil. Det sammen med vår egen bruktbilguide, utgjør et svært verdifullt "oppslagsverk" for de som lurer på noe rundt en bestemt bilmodell, sier Knut.

Video har blitt stadig viktigere for Broom. Flaggskipet i så måte heter "Broompraten". En web-TV-serie laget av redaksjonens yngstemann, Mats Brustad. Den har oppnådd svært gode seertall og kommer snart også på TV 2 Sumo.

Helt fra starten av, var ambisjonen for Broom å bli Norges største nettsted om bil. De fleste konkurrentene ble tidlig forbigått. Nå er ambisjonen å holde denne posisjonen.

Knuser 35 år gammel rekord: Se den elleville kjøringen

Entusiasmen er viktigst

– I starten fikk vi svært god hjelp av TV til å bygge merkevaren. Vi har hele tiden jobbet mye med å spre stoffet vårt og gjøre Broom kjent. Egen trafikk og trafikk fra tv2.no er det viktigste for oss nå. I tillegg er vi representert i over 20 lokalaviser over hele landet. Broom-sakene ligger også på ABC Nyheter og Startsiden og på Side3. I sum gir det oss en svært bred dekning som ingen andre som skriver om bil her til lands er i nærheten av, sier Skogstad.

Han trekker frem én spesiell faktor som han mener har vært avgjørende for Broom-suksessen:

– Det er entusiasme! Vi skriver om noe vi selv har et dypt engasjement for, en lidenskap vi deler med veldig mange av leserne. Broom.no er også et eget selskap. Vi er en del av en en krevende og tøff medievirkelighet og må hele tiden levere vårt beste for å holde posisjonen vår. Nest best er aldri bra nok i Broom, sier Skogstad.

De fikk en drømmedag som biltestere

Broompraten har blitt en viktig del av Broom-merkevaren. Her er Eyvind Hellstrøm gjest hos Mats Brustad, i en episode som har satt seerekord.

Gjør det billigere å selge bilen

I år har Broom også utvidet med en egen rubrikk-nettside på bil. Vegard Møller Johnsen har vært prosjektleder for Broommarked som allerede kan vise til svært gode resultater.

– Det er mange som synes det er altfor dyrt å selge bilen. Det er jeg helt enig i. Det er ingen grunn til at det skal koste hundrevis av kroner. Selger gjør jo hele jobben selv. Derfor har vi laget en løsning der det ikke koster mer enn 99 kroner for privatpersoner å annonsere hvilken som helst bil. Vi har også med oss over 200 bilforhandlere som har fast avtale med Broommarked. Dessuten vi har også lansert flere nye løsninger som skal gjøre det så trygt som mulig å kjøpe og selge bil, sier Møller Johnsen.

Han trekker særlig frem Broommarkeds egenerklæringsskjema her.

Åpner for innbytte

– Egenerklæring er obligatorisk når du skal selge et hus eller en leilighet. Vi mener det er også burde vært det når man selger en bil. Her kan legge inn all relevant informasjon om bilen, hva som er gjort med den og i hvilken stand den er. Det er verdifullt for både selger og kjøper, og et viktig bidrag for å unngå problemer i etterkant, sier Møller Johnsen.

Broommarked har også en rekke søkekriterier som skal gjøre det enklere å finne akkurat den bilen man har lyst på, for eksempel basert på hengervekt. Her har ønskene og behovene til alle de som skal kjøpe og selge bil stått i fokus.

– På Broommarked gjør vi det også lettere for privatpersoner som er åpne for å ta innbytte. Er man det, kan begge parter komme bedre ut av det, enn om man skulle levert inn bilen til innbytte hos en forhandler. Den som legger ut en bil kan både krysse av for at innbytte er interessant, og fortelle hva det eventuelt er interessant å ta innbytte i – for eksempel billigere bil, større bil – eller spesifikke merker/modeller. Broommarked er for øvrig ikke bare bil, men også nystartede seksjoner for bobil, campingvogn, MC og en egen torget-seksjon, avslutter Møller Johnsen.

LES MER: Skal gi selger og kjøper mest mulig trygghet

Broommarked markedsfører seg som hele Norges bilbutikk og har allerede svært gode tall å vise til.

Realisert en drøm

Benny Christensen har også vært med helt fra starten i Broom. Han har for lengst blitt hele Norges bilekspert, og har svart på flere tusen spørsmål om bil på eksperttjenesten "Spør Benny".

– Da vi startet den, var jeg litt bekymret for at det ikke ville komme nok spørsmål. Men som med så mange andre bekymringer: Det kunne jeg spart meg! Utfordringen har hele tiden vært motsatt, det er ikke mulig å svare på alt. Men jeg forsøker i alle fall så godt jeg kan. Denne kontakten med leserne våre synes jeg er svært verdifull. Det er også noe som gir meg et unikt innblikk i hva leserne er opptatt av og lurer på. Det har skjedde mye der de siste ti årene, særlig i forhold til elbiler og den voldsomme endringen vi nå ser i bilmarkedet, forteller Benny.

Han har også realisert en drøm som går ut over det Broom gjør på nett. Benny er redaktør for spesialmagasinet Volvo Klassiker, som til nå har kommet i tre utgaver.