Fotballryktene: – Solskjær vil punge ut for supertalent

En som kan være på vei til spansk fotball er West Ham-spissen Javier Hernandez. Ifølge Sun ønsker Valencia å hente den mexicanske måltyven.

Gary Cahill er ferdig i Chelsea etter lang og tro tjeneste. Nå kan en retur til gamleklubben Aston Villa være mulig. Der vil han i så fall bli gjenforent med sin tidligere stoppermakker John Terry, som nå er assistenttrener i den nyopprykkede klubben.

Mesut Özil har hatt en krevende sesong i Arsenal. Nå hevder London Evening Standard at Unai Emery vil la tyskeren forlate klubben i sommer. En som kan være på vei inn portene på Emirates er James Maddison. Samme avis melder at London-klubben skal ha kontaktet Leicester angående en overgang for den målfarlige midtbanespilleren.