Hendelsen fant sted i Trøndelag omkring klokken 2 natt til lørdag.

– Han ringte inn og var bekymret for noen stemmer like utenfor døren sin, så vi sendte en patrulje for å sjekke det ut, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Da politiet kom frem til adressen der mannen bor, stormet han ut døra med en kniv i hånden.

I tillegg forsøkte han å skade de to politifolkene med en stein.

– Det kunne gått ordentlig galt, men patruljen gjorde en svært god jobb og overmannet ham umiddelbart, slik at ingen kom til skade, sier Øie.

Den 18 år gamle mannen ble pågrepet og siktet for vold mot politiet og falsk forklaring. Etter en tur til legevakt ble han satt i arresten.

– Videre vil han bli avhørt, og så tar vi det derfra, sier operasjonslederen.

Bare timer tidligere hadde politiet i Trøndelag rykket ut til en annen falsk melding fra tenåringer som kjedet seg.

En 19-åring ringte for å melde fra om en knivstikking, men det viste seg altså å være «en tulletelefon», skriver politiet på Twitter.