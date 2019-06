Sent fredag kveld meldte flere italienske medier at Maurizio Sarri har gitt Chelsea-ledelsen beskjed om at han ønsker å forlate klubben.

Den eksentriske manageren skal være sterkt ønsket som ny Juventus-manager, men den nybakte Europa League-vinneren har i utgangspunktet kontrakt med Chelsea i to sesonger til.

Sportitalia hevder at Sarris agent, Fali Ramadani, hadde lange møter med Chelsea-ledelsen torsdag og fredag. Der skal klubben ha gitt gode indikasjoner på at Sarri kan få dra.

Denne uken vant Maurizio Sarri sitt første store trofé i sin trenerkarriere da Chelsea slo Arsenal 4-1 i Europa League-finalen i Baku.

Etter triumfen var Sarri, som kom til Chelsea fra Napoli forrige sommer, usikker på hva fremtiden ville bringe.

– Nå må jeg snakke med klubben, for sesongen er over. På torsdag vil jeg snakke med eieren og direktøren. Vi må selvsagt snakke sammen, som de gjør i alle klubber etter sesongen. Vi må vite hva klubben kan gjøre for meg, og hva jeg kan gjøre for klubben. Så får vi ta en avgjørelse Jeg har kontrakt med klubben, men for øyeblikket snakker vi ikke om noe, sa Sarri på pressekonferansen.

Italieneren har fått mye kritikk fra mange hold denne sesongen, men kan vise til en sterk tredjeplass i ligaen, finaletap i Ligacupen og til slutt triumfen i Europa. David Luiz uttalte etter onsdagens seier at han er strålende fornøyd med jobben Sarri har gjort i Vest-London.

– Vi har hatt våre oppturer og nedturer, men vi har forbedret oss kraftig og lært enormt mye denne sesongen. Vi avsluttet sesongen veldig godt og tok et trofé. Det er min tredje tittel i Europa med Chelsea. Sarri er en fantastisk fyr, en strålende trener, og han fortjener virkelig dette troféet, sa Luiz, ifølge BBC, og slo fast:

– Manageren har gjort det fenomenalt for denne klubben. Jeg ønsker ikke å snakke om spekulasjonene rundt fremtiden hans, nå er tiden inne for at alle snakker om troféet vi tok, mente Chelsea-profilen.

Med Sarri på vei ut, har allerede ryktene om hvem som kan komme til å overta Chelsea begynt å komme. Klubblegende Frank Lampard er blitt nevnt som en kandidat, men ifølge Sky Sports skal engelskmannen i møte med Derby-sjefene kommende uke for å diskutere overgangsmål og spillerlogistikk før neste Championship-sesong.