Liverpools forrige finalehelt til TV 2: – Det endret alles liv

Forklarer den utrolige redningen: – Intuisjon og refleks

Deretter fortsetter han med å forklare det utrolige øyeblikket der Andrej Sjevtsjenko, en av verdens beste fotballspillere på denne tiden, ikke maktet å overliste ham verken med sin opprinnelige avslutning eller da han bare skulle pirke returen i nettet fra kloss hold.

– I starten tenkte jeg at det var to forskjellige spillere som forsøkte å score, men det var Sheva. Da jeg reddet den første, sa jeg til meg selv at jeg var i trøbbel, for det kommer en retur og jeg må komme meg opp så raskt som mulig. Derfor var reaksjonen min bare intuisjon og refleks. For å være ærlig så jeg aldri at ballen gikk så høyt over mål, men jeg klarte det, forklarer Dudek.

Like etter blåste kampleder Manuel Mejuto González av oppgjøret, og dermed fikk Dudek en ny mulighet til å skaffe seg legendestatus da det hele skulle avgjøres via en konkurranse fra ellevemetersmerket. Det gjorde han også til gangs.

Milan bommet på tre av fem straffespark

Først imiterte Dudek Bruce Grobbelaars berømte «spaghetti-ben» fra tilsvarende triumf mot Roma i 1984, og distraherte med det Serginho til å blåse AC Milans første straffespark over. Deretter reddet han Andrea Pirlos forsøk på italienernes andre straffe, før han også tok seg av Sjevtsjenkos variant som var det femte straffesparket til storfavorittene fra Italia.

– Da straffene kom hadde jeg så mye selvtillit at det kun var ett lag som kunne vinne.

– Og i det øyeblikket ble du en legende?

– Jeg vet ikke. Jeg føler meg ikke som en legende. Jeg føler meg som en normal spiller. Jeg føler at drømmen gikk i oppfyllelse for meg. Vi spiller alltid for supporterne, og jeg håper vi kan gi dem litt fine ting i livet. For livet er ikke alltid godt for dem, avslutter Jerzy Dudek.

Legenden som altså bare føler seg som en normal mann.

Champions League-finalen 2005: Milan-Liverpool 3-3 (3-0) 1-0, Paolo Maldini, 1

1-0, Paolo Maldini, 1 2-0, Hernan Crespo, 39

3-0, Hernan Crespo, 44

3-1, Steven Gerrard, 54

3-2, Vladimir Smicer, 56

3-3, Xabi Alonso, 60 Straffekonkurransen: Serginho, Milan, bom

Hamann, Liverpool, 0-1

Pirlo, Milan, bom

Cisse, Liverpool, 0-2

Tomasson, Milan, 1-2

Riise, Liverpool, bom

Kaká, Milan, 2-2

Smicer, Liverpool, 2-3

Sjevtsjenko, Milan, bom

Slutt: 2-3

