Denne Tottenham-supporteren har hatt et 2019 uten sidestykke

15. mai 1963 vinner Tottenham cupvinnercupfinalen med 5-1-seier over Atlético Madrid, og blir med det det første engelske laget til å løfte et trofé i en av de store europeiske cupturneringene.

Samme år blir Andy Bellamy født i England, og det inn i en vaskeekte Spurs-familie.

Siden har han fulgt sitt favorittlag gjennom opp-og nedturer. Nedrykk, opprykk, sporadiske cuptriumfer, middelmådige sesonger og de siste årenes utrolige opptur.

Lørdag følger han dem i selveste Champions League-finalen, men det kommer bare på toppen av et allerede utrolig 2019 for den sympatiske engelskmannen. For selv om 2018/19-sesongen har vært av det gigantiske slaget for hans favorittlag, har denne supporteren selv også en noe mirakuløs historie å fortelle.

– 2018 var ok. 2019 har vært veldig bra. Spurs har kommet til Champions League-finalen, jeg skal gifte meg i september og jeg har vunnet i lotteriet.

– Du vant i lotteriet? Hvor mye?

– Det var bare en million.

– Kroner?

– Nei, det var ikke norsk valuta. Vi snakker om sterling. Pund.

Ble mangemillionær kun uker før semifinalene

Mannen som har vært Spurs-supporter hele livet sliter med å holde latteren inne i løpet av samtalen med TV 2.

4. april, en drøy måned før Tottenhams mirakuløse semifinalecomeback mot Ajax, opplevde han nemlig det de fleste bare kan drømme om. Mens han satt på toalettet og leste gjennom e-postene sine, oppdaget han nemlig at en drøm hadde gått i oppfyllelse. «The National Lottery» var nemlig avsender av en av de nye mailene som hadde dukket opp i innboksen.

– Det tok meg litt tid å skjønne hvor mye jeg hadde vunnet, men det var sant. Det har vært et fint år.

– Ja. Hvordan føles det å vinne en million pund?*

– Det føles ganske bra, faktisk. Ja. Jeg er komfortabel. Jeg er glad. Se på meg, sier han og bryter ut i latter.

(* Drøyt elleve millioner kroner etter dagens kurs, journ.anm.)

Vil ikke kjøpe én billett for 50000-60000

Bellamy bedyrer at livet hans ikke har endret seg veldig etter gevinsten. Han skal begynne i ny jobb som regnskapsfører om fem uker, men først skal han sammen med sønnen, broren og søskenbarna følge favorittlaget i Champions League-finalen mot Liverpool lørdag.