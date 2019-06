Selv om det ble 0-3-tap mot Roger Federer, viste Casper Ruud fra Norge tidvis litt av hvorfor han er et av de største talentene i tennissporten.

– Han blir lett topp 50 i verden, kanskje topp 20. Da kan alt skje, meldte Federer etter møtet med nordmannen.

Det er uttalelser som faller i god jord hos Casper Ruud.

– Det er hyggelig at han ser kvaliteten i meg og at han mener jeg har det som trengs for å komme seg dit. Jeg er ung og jeg liker å tenke stort. Forhåpentligvis kan han ha rett, det hadde jo vært det beste det, sier Ruud til TV 2 etter en dag for historiebøkene i Paris fredag.

Han er ikke i tvil om at opplevelsen – og ikke minst at Federer skryter av ham – foran snart 10.000 tilskuere har gitt mersmak.

– Han er en utrolig hyggelig fyr både på og utenfor banen, så det er litt stas at han sier det om meg. Jeg kan bare bruke det som motivasjon. Jeg er fortsatt ung, men jeg vil komme meg dit så kjapt som mulig. Du kan kanskje si at karrieren min akkurat har begynt, men det er den store drømmen min. Så nå er jeg bare mer enn motivert for å kline til videre, sier Ruud.

Allerede neste uke skal Casper Ruud spille ny turnering. Han vil smi mens jernet er varmt.

– Det gir helt klart stor motivasjon når det har gått så bra som det har gjort i det siste. Selvtillit har ført til at jeg har spilt mye god tennis. Jeg følte at jeg kunne spilt litt bedre mot Federer, men jeg er ikke misfornøyd med kampen og det gir selvtillit. Samtidig var det en del ting som var litt nytt, og jeg må bli bedre på å takle de store situasjonene. Men jeg kan bare bruke det som motivasjon, sier Casper Ruud.

Han er utrolig hyggelig fyr både på og utenfor banen, så er litt stas at han sier det om meg. Kan bare brukes som motivasjon. Er fortsatt ung, men vil komme meg dit såp kjapt som mulig. Nå kanskje kan si akkurat begynt, store drømmen og karrieren min. Så er jeg mer enn motivert for å kline til videre.

Slet med å beskrive dagen

Casper Ruud legger ikke skjul på at det var spesielt å plutselig være i sentrum av en av fredagens aller største idrettsbegivenheter på verdensbasis. I Norge var i alle fall navnet hans på de flestes lepper.

Opplevelsen foran 10.000 tilskuere, der flere av dem var norske og heiet fram 20-åringen var noe nytt.

– Det er vanskelig å beskrive det med ett ord. Men det var morsomt, spennende og nytt. Alt i alt var det utrolig morsomt, sier Casper Ruud.



Selv om det ble 0-3-tap, tar han med seg at det tredje settet var uhyre jevnt. På et tidspunkt hadde Ruud set-ball.

– Det var litt gøy å måle krefter i det settet der. Federer er fortsatt et par hakk bedre enn meg, og det må jeg bare akseptere. Men han er en utrolig god spiller og en legende i sporten, så det finnes verre spillere å tape for enn selveste Federer, sier Casper Ruud.