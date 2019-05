Ruud håper på å kunne trene med Federer: – Nå er isen brutt

Casper Ruud fikk det som ventet tøft og tapte i strake sett mot Roger Federer i Roland-Garros fredag, men 20-åringen imponerte den sveitsiske superstjernen.

Noen timer etter kampen legger ikke Casper Ruud skjul på at det var en stor opplevelse å møte verdensstjernen.

– Det var en morsom erfaring for meg. Dette var helt nytt for meg. Det er første gang jeg møter en så stor spiller på en så stor stadion i en turnering som dette. Selv om det var vanskelig i starten, så fant jeg rytmen etterhvert, sa Ruud til pressen etter møtet mot Roger Federer.

– Lærte masse

Ruud innrømmer at han lærte masse av oppgjøret mot Federer.

– Det viktigste jeg tar med meg fra turneringen er at det var utrolig gøy å spille mot Federer. Jeg skal ikke si at jeg er misfornøyd, men det hadde vært morsommere om alle settene hadde vært like jevne som det tredje settet. Men man lærer av å være på den store scenen. Jeg følte at jeg skulle hatt noen poeng her og der, og kanskje fått en sjanse til. Det er sånn man lærer av. Nå har jeg i hvert fall en slik kamp under beltet, så neste gang blir det ingen ny situasjon, mente Ruud.

Roger Federer roste Ruud etter kampen. Nordmannen svarer med å gi like mye ros til sin motstander.

20-åringen avslørte også at han håper på å kunne trene med spilleren som har vunnet 20 Grand Slam-titler i sin karriere.

– Det var hyggelig at han sa det. Det er ekstra spesielt å møte en slik spiller, og da vil man ikke vise at man er en spiller som sutrer. Jeg snakket med ham etter kampen, og han er en like hyggelig fyr utenfor banen også. Federer er like gentlemann på og utenfor banen. Nå har han fått vite mer om meg, og kanskje han følger med på meg de neste månedene. Dette gjør det i hvert fall lettere for meg å hilse på ham og kanskje trene med ham i fremtiden. Nå er isen brutt og det kan bli en enklere stemning mellom oss i fremtiden, oppsummerte Ruud.

Viste styrke i tredje sett

I tredje sett viste Ruud hva han kan da han tvang Federer til å kjempe hardt for seieren. Den unge nordmannen brøt Federers serve for første gang til ledelse 2-0. Federer brøt tilbake og utlignet til 2-2, men slet med å riste av seg Ruud.

Ruud lå under 0-30 i sitt neste servegame, men vant fire poeng på rad og ledet 3-2. På 3-3 hadde Federer to bruddballer, men Ruud avverget dem og tok ledelsen 4-3. Ruud kjempet seg til en bruddball i sveitserens serve, men Federer svarte med et ess, hans niende for dagen, og vant gamet etter en heldig sprett på nettet.