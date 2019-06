Lover Klopp stjernekjøp: – Sikker på at alle spillerne i verden vil til Liverpool

Se Tottenham – Liverpool på TV 2 fra klokken 19.10 lørdag. Sendingen før kampen starter klokken 12.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo

Liverpool brukte omlag 1,6 millioner kroner på kjøpene av Alisson, Naby Keita, Fabinho og Xherdan Shaqiri forrige sommer, og kan komme til å være like aktive på overgangsmarkedet denne sesongen.

Liverpools styrtrike eier John W. Henry røper i et intervju med Sky Sports News at klubben er klar til å bruke betydelige midler på stjernekjøp i sommer for å være klar til å forsøke å vinne Premier League neste sesong.

– Vi kommer til å hente noen, men vi har allerede en sterk tropp. Vi har ikke startet prosessen helt enda fordi vi fremdeles er i sesong, men hvert år er vi villige til å investere i de riktige spillerne, sier Liverpool-eier John W. Henry i et intervju med Sky Sports News før lørdagens Champions League-finale.

– Alle spillerne i verden vil gripe muligheten

Klubbformann Tom Werner er ikke i tvil om at Liverpool kan hente de beste spillerne og største stjernene til Anfield.

– Slik jeg ser det, så ser jeg ingen grunn til at noen av de beste spillerne i verden ikke skulle ønske å spille for Liverpool, slår Werner fast i et intervju med Liverpool Echo.

– Vi har en så sterk tropp, et sterkt støtteapparat og en manager som er en av de beste i verden. Så jeg tror ikke det vil være noen spillere som ikke vil gripe muligheten om de får sjansen til å spille for Liverpool, fortsetter han.

Liverpool har blitt koblet til en rekke spillere den siste tiden. Ifølge Transfermarkt er Joao Pedro, Felipe Anderson, Jakub Ojrzynski, Max Kruse, Matthijs de Ligt, Memphis Depay, Ugurcan Cakir, Timo Werner, Lloyd Kelly og Samuel Chukwueze bare noen av spillerne som er blitt koblet til Anfield.

– Klopp bestemmer hvem som skal kjøpes!

Liverpool-formann Tom Werner føler seg sikker på at manager Jürgen Klopp kan plukke fra øverste hylle når tyskeren skal hente nye spillere til klubben.

Men han minner om at eierne ikke vil blande seg inn i hvem Klopp har på handlelisten.

– Eier John (W Henry), Mike (Gordon) og jeg vil overlate overgangsaktiviteten til de som kan det – Jürgen Klopp og sportsdirektør Michael Edwards. Dersom de anbefaler å kjøpe noen spillere, så vil vi støtte deres anbefalinger. Vår rolle i FSG (gruppen som eier Liverpool, red. anm) er å støtte manageren og folkene rundt ham, slik at manageren kan gjøre en så god jobb som mulig, sier han.