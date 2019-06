Kim Kardashian (38) har begynt å studere juss. Hun følger i farens fotspor, som var en kjent forsvarsadvokat i USA før han døde på 90-tallet.

Kardashian har i løpet av det siste året blitt en sterk forkjemper for uskyldig dømte i USA. Hun vil få dem ut av fengsel.

Med hjelp fra flere jurister hun fått 17 stykker ut av fengsel, melder nettstedet TMZ.

I 2018 møtte hun den amerikanske presidenten, Donald Trump, i håp om å benåde 63 år gamle Alice Marie Johnson, en kvinne som har sittet fengslet i 20 og som ikke kvalifiserer til prøveløslatelse.

Hun ble senere benådet av Donald Trump.

Kjemper for friheten

Sist ut er en mann ved navn Kevin Cooper. Han er en 61 år gammel innsatt, som er dømt for fire brutale drap i California på 80-tallet. Han ble sendt til avdelingen for dødsdømte i fengselet San Quentin.

Ifølge TMZ har Cooper alltid hevdet sin uskyld.

Utsetter henrettelse

På torsdag dro Kim Kardashian til fengselet alene, for å ta en prat med Cooper. Hun tilbrakte to timer med den dødsdømte fangen og er nå overbevist om at han er uskyldig.

I oktober i 2018 la hun frem et krav om at den daværende guvernøren i California skulle se på saken til Cooper, på grunn av nye bevis i saken. Da ble det gjennomført nye DNA-tester, men disse førte ikke frem.



Det ble derimot gjort nye DNA-tester i februar i år av den nye guvernøren, som er mot dødsstraff i delstaten California.