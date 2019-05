Pochettino fikk spørsmål om vekten – hemmelighetsfull rundt Kane-uttak

Se Champions League-finalen Tottenham-Liverpool på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag fra 19.10!

Wanda Metropolitano, Madrid (TV 2:)

Champions League-finalen lørdag er Tottenhams første opptreden i den gjeveste europeiske finalen noensinne.

Spurs-spillerne har dermed forberedt seg på klubbhistoriens største enkeltkamp i snart tre uker.

Med en manager som er kjent for tøffe treningsøkter, har det også vært harde tak for et Tottenham-lag i forberedelsene til kamp.

– Spillerne har vært utrolig åpne for å jobbe. De har vist en enorm vilje og akseptert alle forslag fra oss. Vi er så klare og så forberedte. Det handler om å være klare for å løpe, konkurrere og nyte det, sier Spurs-manageren.

Han får også spørsmål om sin egen vekt, og hvorvidt han er blitt tynnere på de siste tre ukene. Da reiser han seg, og viser en midje han selv omtaler som lik det den var da Premier League-sesongen ble avsluttet for snart tre uker siden.

– Det er det samme. Jeg er veldig nervøs for hva jeg skal svare nå, smiler han, til stor latter for både journalistene i salen og klubbens egen pressetalsmann.

Hemmelighetsfull rundt Kane-inkludering

Mer seriøs er Tottenham-sjefen på direkte spørsmål om hvor vanskelig avgjørelsen rundt å inkludere storscorer Harry Kane, som har vært ute med skade i månedsvis, fra start i lørdagens kamp.

– Det er normalt at dere spør meg. Det er vanskelig for dere å sette dere i mitt sted, men det er normalt. Det er aldri enkelt. Det blir ikke enkelt i morgen, men det var vanskelig forrige kamp, i semifinalen, i kvartfinaen. Alle enkeltkamper må det tas avgjørelser, sier han, og avslører også at laguttaket ikke er klart ennå.



Lloris: – Vi trenger alle

Spillerne er også klare på at alle i troppen trengs om Liverpool skal slås lørdag.

– Vi trenger alle. Det er en god miks i garderoben av etablerte og unge spillere. Vi må være klare, for det blir en fantastisk kamp å spille. Den beste måten å nyte det på er å vinne, sier kaptein Hugo Lloris.

Harry Winks, som selv har gått gradene i Tottenham, er også blant dem som stilller på pressekonferansen dagen før dagen.

– Det viser hvor langt klubben har kommet. Jeg har fulgt den gjennom mange år, og det vil bli en emosjonell kveld for alle, sier midtbanespilleren.