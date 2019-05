Det melder Innlandet politidistrikt på Twitter. De fikk først melding om hendelsen klokken 17.08 fredag ettermiddag.

– Det har skjedd under oppføring av nytt gulv i andre etasje i et hus. Gulvet har kollapset så en vegg har løsnet, og så har han fått denne over seg, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder til TV 2.



Mannen er bevisst, men skadeomfanget var først uklart. Det var skulderen som sitter fast under veggen.

– Han er bevisst og tilsnakkendes. Han får behandling av helse mens brannvesenet jobber med å frigjøre ham, sier von Obstfelder.

Klokken 18 melder politiet at mannen er frigjort av brannvesenet. Mannen satt godt fast, og det tok derfor en god stund å få ham frigjort. Mannen er oppegående, men forslått.