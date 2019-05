Fredagens livesending var selveste finalen i årets The Voice. Den heldige vinneren blir kåret til Norges beste stemme og får en platekontrakt med musikkgiganten Universal Music.

– Jeg skal blø på den scenen, sa Oskar i forkant av finalen.

Team Morten stilte med Edward Mustad (20) fra Langesund, Maria Engås Halsne (22) fra Ålesund.

Team Lene stilte med Oskar Øiestad (23) fra Nøtterøy og Steffi Buie (30) fra Lofoten.

Mentorene Yosef og Martin og deres deltakere måtte se seg slått i semifinalen.

Superfinalen

I konkurransens første del fikk alle fire finalistene opptre. To av de resterende fire deltakerne med flest stemmer gikk videre til superfinalen.

I superfinalen stod det mellom: Edward og Maria.

Dette betyr at det var kun Morten Harket som fikk med sine deltakere til finalen.

Begge superfinalistene sa at det ikke hadde gått opp for dem like før den siste og avgjørende delen av The Voice startet.

Vinneren

Den som fikk flest stemmer i superfinalen og dermed vant en platekontrakt med Universal Music Norge ble:

Maria Engås Halsne

Etter sluttfinalen sa Morten Harket til Maria at dette var en av de beste opptredener han hadde sett i hele The Voice.

Hvis du gikk glipp av finalen kan du se den igjen lørdag 1.juni på TV 2.