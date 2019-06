Erna Solberg frykter flyktningstrøm

– Vi tar alle inputs på sikkerhet på lik linje. Så vi har ikke noen spesielle sikkerhetstiltak for akkurat den uttalelsen. Vi har sikkerhetstiltak gjennom hele oppdraget, forteller oberstløytnant Gaute Log Størdal TV 2.

200 DØDE: I løpet av de seks årene FN har drevet den fredsbevarende operasjonen i Mali, har nærmere 200 personer fra FN mistet livet i det krigsherjede landet.

Han er styrkesjef for nordmennene som deltar i FNs fredsbevarende styrker i Mali.

Vi møter ham i Camp Bifrost, den norske leiren som ligger like ved flyplassen i Bamako. Fra leiren kan vi se Hercules-flyet som er en svært viktig del av det norske bidraget. Dette flyet bidrar til at FN-personell, sivile og utstyr kan fraktes tryggere opp til de urolige områdene nord i landet.

Besøk av statsministeren

– Jeg vil si at sikkerhetssituasjonen her er kompleks. Det er veldig stor forskjell på Nord-Mali, sentrale deler av Mali og sør i Mali, her som vi befinner oss nå. Vi tar høyde for trusselnivået som er. Følger det nøye fra dag til dag, og planlegger nøye disse flyvningene som er til Nord-Mali, forteller Størdal.

Det er mange som frykter for at situasjonen i Mali og nabolandene skal eskalere og ende opp som en regional konflikt. Statsminister Erna Solberg, som akkurat nå befinner seg i Mali, og er på besøk i den norske leiren, sier at oppdraget til disse soldatene er svært viktig. Og at vi i Europa har god grunn til å ta situasjonen i Mali på alvor.

– Allerede nå ser vi jo at Niger og Burkina Faso får de samme utfordringene. Klarer vi ikke å skape stabilitet og utvikling, så er dette områder der det bor millioner av unge mennesker, som ikke er så langt vekke fra Europa. De kan begynne å gå. Da blir det en større flyktningestrøm hvis det blir en større konflikt her, sier statsministeren.

Hun mener det er viktig at man har nok ressurser til å håndtere situasjonen.

– Vi må skape utvikling og samtidig sørge for at sikkerhetssituasjonen er slik at det er mulig å skape muligheter og jobber, sier statsministeren til TV 2.