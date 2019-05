Nå kommer enorme endringer i Oslos bompengesystem

Fra og med midnatt natt til lørdag 1. juni blir det innført store endringer i bompengehverdagen for Oslo-bilistene.

Da skal totalt 52 nye bomstasjoner settes opp rundt omkring i hovedstaden. Disse skal fordeles på to nye bomringer:

Ny bomring langs Ring 2

Ny bomring langs bygrensen mot Follo og Ringerike

Dermed vil det være tre bomringer i Oslo: Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

Plasseringen til de nye bomstasjonene kan du se i vegvesenets interaktive kart her.

Toveis betaling

Disse nye endringene er en del av tre trinn i Oslos bompengesystem. I oktober 2017 ble det første trinnet iverksatt, da det ble innført miljø- og tidsdifferensierte takster. Da ble blant annet rushtidsavgiften innført.

Nå innføres trinn 2. Blant de mest sentrale endringene er at det innføres toveis betaling langs bomringen på Ring 2 og Osloringen. Den nye bomringen langs bygrensen vil kun ha enveis betaling på vei inn i Oslo.

Til gjengjeld vil takstene på bomstasjonene langs Ring 2 og Osloringen bli halvert.

– Det kommer et nytt takstsystem der prisen per passering halveres, men det blir flere passeringer per biltur, sier kommunikasjonsrådgiver Tone Hansen Finstad i Fjellinjen.

De største endringene i Oslos bompengesystem Det blir innført 52 nye bomstasjoner.



Innkrevingen blir fordelt på tre bomringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen.



Det innføres toveis betaling på Indre ring og Osloringen, men taksten per passering halveres. For Bygrensen blir det kun betaling inn mot Oslo.



Indre ring og Osloringen får en felles timesregel, som innebærer at man kun betaler for én passering i timen. Samme regel vil gjelde for Bygrensen.



Elbiler begynner å betale bompenger, men vil betale betraktelig mindre enn bensin- og dieselbiler.

Fjellinjen er driftsoperatøren for det som fra og med midnatt blir en hovedstad med totalt 83 bomstasjoner. Finstad har ett råd til Oslo-bilistene før dette trer i kraft:

– Skaff deg AUTOPASS-avtale hvis du ikke har gjort det, sier hun.

Rabatten for de som har det øker nemlig fra 10 til 20 prosent, og du betaler kun for én passering i timen. Med bombrikken betaler du også maks for 60 passeringer i måneden.

STORE ENDRINGER: Det kommer totalt 52 nye bomstasjoner fra og med midnatt. Bildet over viser situasjonen i dag, mens bildet under viser hvordan den nye bompengehverdagen blir seende ut. Foto: Google Maps

En annen sentral endring fra 1. juni er at elbiler skal begynne å betale bompenger, men disse satsene blir langt lavere enn for bensin- og dieselbiler.

Hvor mye må du betale?

De nye bomstasjonene skal finansiere en rekke samferdselstiltak i Oslopakke 3, men har også som mål å redusere biltrafikken i hovedstaden.

Vikarierende miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) mener bompenger er en viktig del av løsningen for utfordringene som møter norske byer i tiden som kommer.

– Vekst i innbyggertall og det at vi reiser mer og mer er enorme utfordringer. Skal vi løse de utfordringene det skaper på en miljø- og menneskevennlig måte, så er bompenger en del av løsningen. Det er et spleiselag for å skape en bedre by sammen, sier Hermstad.