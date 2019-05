Hemmelig støttespiller betaler au pair-advokat

UDI-direktør Frode Forfang vil ikke stille opp til intervju om saken. Men i sin blogg tilbakeviser han at UDI-reglene åpner for at au pairer kan flytte inn til en ny vertsfamiie før de har vært i møte med politiet.

– Kravet om at fullstendig søknad skal være levert politiet ved personlig fremmøte har vært der i alle år, skriver Forfang.

Han mener at dette tidligere ikke har vært noe stort problem i praksis fordi man som regel kunne få time hos politiet på dagen.

Kallmyr tok over som justisminister i slutten av mars etter Tor Mikkel Wara. Da hadde samferdselsminister Jon Georg Dale vært fungerende justisminister i en periode. Kallmyr er den syvende Frp-justisministeren i Solberg-regjeringen. Foto: Åserud, Lise

Slik er det ikke lenger. Nå forhåndsbestiller man time på nettet, og ventetiden kan bli lang, forklarer UDI-direktøren.

Forfang skriver i bloggen at UDI vil se nærmere både på regelverket og på de praktiske ordningene i tilknytning til dette.

– Regelverket skal være klart nok, men informasjonspraksisen hos våre samarbeidspartnere må vi se nærmere på, skriver UDI-direktøren

Advokat Ingvild Boe Hornburg sendte torsdag kveld en klage til UDI på utvisningen av Jøran Kallmyrs au pair. Hun er ikke enig i at regelverket er klinkende klart.

– Jeg er ikke enig i at dette er åpenbart og klart. Dette kan tolkes. Man kan ikke tvinges til å å bo hos en familie det ikke fungerer med. Man kan havne om en familie som misbruker dem, sier advokaten.

Kallmyr leste gammel brosjyre

Justisministeren har gjentatte ganger de siste dagene vist til brosjyren «På like fot» som Norsk folkehjelp ga ut til au pairer og vertsfamilier i 2015.

Der står det at du kan flytte inn hos en ny vertsfamilie etter at du har søkt på UDI sine nettsider, og bestilt time hos politiet.

«Hvis det er greit for din nye vertsfamilie, kan du nå flytte inn der og bo der som gjest frem til søknaden blir godkjent».

Men TV 2 får bekreftet fra Norsk Folkehjelp at de ikke har sendt ut noen brosjyrer etter at de la ned au pair tjenesten i 2017. Caritas Norge, som vant et anbud UDI lyste ut om informasjon og rådgivingen til au pairer og vertsfamilier, fikk laget laget en ny brosjyre.

I den nye brosjyren står det følgende:

«Du kan bo og arbeide hos den nye vertsfamilien når du har levert en fullstendig søknad hos politiet».

Dette er i tråd med informasjonen som ligger ute på UDIs hjemmesider.

– Vår vanlige praksis er at vi informerer om at au pairen kan flytte inn og jobbe for familien når søknaden om fornyelse av au pair tillatelsen er levert hos politiet, sier fungerende leder i Caritas Au pair-senter Kristin Velure Strøm til TV 2.

Det er den nye brosjyren fra Caritas Norge og ikke den gamle brosjyren fra Norsk Folkehjelp Jøran Kallmyrs au pair byrå sender ut.

– Vi sender ut egen informasjon tilpasset den enkelte familie, og brosjyren fra Caritas, bekrefter lederen i Energy Au Pair Natalia Ravn-Christensen til TV 2.

UDI endret au pair-kurs

Ifølge Justisdepartementet gjennomførte Jøran Kallmyr i 2016 et opplæringskurs på nettet for å bli godkjent som vertsfamilie.

– Den ble første gang godkjent av UDI i forbindelse med den første au pairen vi hadde, som var her fra 2016 til 2018. UDI vil ikke godkjenne en vertsfamilie uten at det er gjennomført. Dette har ikke vært en problemstilling i det hele tatt, sier Kallmyr i et svar på epost til TV 2.

Kurset ble ifølge UDI endret i mars 2017 etter at kontrakten med Norsk Folkehjelp som au pair senter utløp.

– Norsk Folkehjelp var nevnt flere steder i kurset og måtte fjernes. Samtidig ble kurset justert på informasjon og eksempler som er mer i samsvar med den praksisen som UDI har og er mer formålsrettet, skriver kommunikasjonsdirektør i UDI Ingeborg Grimsmo til TV 2.

Et sertifikat for gjennomført e-læringsskurs er gyldig i 18 måneder fra den datoen kurset ble gjennomført, ifølge UDI.

TV 2 har bedt justisministeren om en kopi av gyldig kurssertifikatet, men har foreløpig ikke fått noe svar på dette.

– Ikke vanlig praksis å flytt inn som gjest

Ifølge au pair senteret til Caritas Norge er det ikke vanlig at en au pair flytter inn som gjest hos en ny vertsfamilie før de har registrert en ny adresse og søknad ved personlig oppmøte hos politiet.

– Vi er kjent med at enkelte au pairer flytter fra en familie til en annet før møtet hos politiet, men etter våre erfaringer er ikke dette vanlig praksis. Basert på de au pairene og vertsfamiliene vi er i kontakt med er vårt inntrykk at de fleste au pairer finner andre midlertidige ordninger, sier fungerende leder Velure Strøm.

Caritas Vår anbefaler at at au pairer finner en alternativ boløsning i perioden fra man har flyttet ut fra den første vertsfamilien til søknaden er levert hos politiet.

– De fleste finner en annen boløsning før timen hos politiet. Mange au pairer har et nettverk av familie og venner, og etter vår erfaring er det særlig et sterkt filippinsk miljø i Norge som bistår hverandre i slike situasjoner, sier Velure Strøm.