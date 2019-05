Casper Ruud yppet seg, men Federer ble for sterk

Avgjorde i tie break

Ruud fikk en god start på det tredje settet og vant både første og andre game. Federer slo tilbake og vant de to neste, før Ruud gikk opp til 3-2 og senere 4-3. Federer maktet å komme tilbake til 4-4, men Ruud klarte å komme seg opp i 6-5-ledelse. Federer utlignet til 6-6, og dermed måtte det avgjøres i tiebreak.

Ruud hadde settball på 7-6 i tiebreak, etter å ha avverget to matchballer, men til sist vant Federer 10-8 og er klar for åttedelsfinale. Verdensstjernen avgjorde kampen med en smash etter to timer og 11 minutter.

Rundt 10.000 tilskuere hadde inntatt Arena Suzanne-Lenglen i Paris da Norges beste tennisspiller målte krefter med det 37 år gamle sveitsiske tennisikonet fredag.

Roger Federer har vunnet hele 20 Grand Slam-titler og har toppet verdensrankingen i til sammen 310 uker. 37-åringen var naturligvis storfavoritt mot Ruud, som er rangert som nummer 63 i verden, 60 plasser bak fredagens motstander.

Federer jakter sin 21. Grand Slam-tittel i den tradisjonsrike grusturneringen i Paris.

Han fikk sin Grand Slam-debut i Paris for 20 år siden, da Casper Ruuds far Christian deltok og tok seg til 3. runde.



Økonomisk eventyr

På toppen av fredagens minnerike opplevelse kan Ruud glede seg over at Roland-Garros-turneringen ble et lite økonomisk eventyr. For å spilt seg fram til 16-delsfinale fikk Snarøya-gutten 143.000 euro, tilsvarende rundt halvannen million kroner.

Hadde han spilt seg fram til 4. runde ved å slå Federer, ville han vært garantert ytterligere 100.000 euro eller en drøy million kroner.

Paris-inntektene kommer på toppen av det som har vært en lukrativ start på 2019 for 20-åringen. Totalt har han spilt inn snaut fire millioner kroner siden årsskiftet, skriver NTB.

Karrieren sett under ett har inntektene fra premiepenger passert ti millioner kroner.

Ruud: – En kamp jeg har sett frem til i mange, mange år

Casper Ruud fikk en tøff trekning i andre runde av French Open i italienske Matteo Berrettini. 23-åringen fra Roma var rangert som verdens 31. beste spiller, og den nesten to meter høye spilleren ble sett på som en svært tøff motstander.

I potten lå en kamp mot tidenes beste tennisspiller Roger Federer.

Men Ruud slo Berrettini i tre sett (6-4, 7-5 og 6-3), og siket seg et drømmemøte med Roger Federer, stjernen som har 20 Grand Slam-titler – mer enn noen andre tennisspillere på herresiden.

– Det blir min største kamp og største utfordring i karrieren så langt. Jeg blir nok som en liten unge på julaften. Jeg gleder meg veldig, og har ingenting å tape og kan spille med senkede skuldre og mye energi, sa Ruud til TV 2 Sporten før møtet med Federer, og slo fast:

– Det blir en utrolig følelse å møte en av de største gjennom tidene. Det er en slik kamp jeg har sett frem til i mange, mange år, mente han.