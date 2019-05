Det er Financial Times som beskriver de tiltakene som ledelsen ved hovedkvarteret i Beijing setter i verk etter å ha blitt svartelistet i USA og beskrevet som en sikkerhetsrisiko.

Huaweis sjef for internasjonal strategi, Dang Wenshuan, sier ifølge avisen at alle amerikanske statsborgere som jobbet i avdelingen for forskning og utvikling, ble sendt tilbake til hjemlandet for to uker siden.

Det var da det ble kjent at det globale konsernet Huawei med 68 tilsluttede selskaper er oppført på en egen liste og underlagt strenge begrensninger. Financial Times skriver at et arbeidsseminar som pågikk ved hovedkvarteret i Beijing da USA kunngjorde sine tiltak, ble stanset umiddelbart.

– De amerikanske deltakerne ble bedt om å slå av sine datamaskiner, isolere sine nettverksforbindelser og straks forlate Huaweis område, heter det.

FT viser også til en uttalelse fra Dang der han sier at Huawei begrenser omgangen mellom sine ansatte og amerikanske borgere.