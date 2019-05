Se søndagens semifinaler og finaler på TV 2 Sport 2 eller Sumo!

De norske sandvolleyballstjernene slo Nederland 2-1 i siste puljekamp.

I det tredje og avgjørende settet hadde Mol og Sørum 14 matchballer imot. Likevel klarte de å vinne settet 28-26.

Ifølge Det norske volleyballforbundets pressemelding, var dette et av tidenes lengste tredjesett.

Likevel er den annen situasjon som har havnet i fokus. På stillingen 9-8 til Nederland, stod Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen for en frekk manøver.

Sørum slo ballen over nettet. Meeuwsen berørte ballen i blokken, og nederlenderne vant til slutt ballvekslingen etter å ha brukt fire berøringer. Bare tre er lov.

– Han treffer ballen i blokken så vidt, men vi hører det. Vi roper «touch, touch», men de fortsetter å spille videre. Da klikket det bare helt for meg, forteller Anders Mol til TV 2.

Sparket i sanden og skrek

I sandvolleyball er kutyme å kaste ballen over igjen når noe slikt skjer. Mol og Sørum hadde forventet å få en gratisball.

Men den gang ei.

– Det er en fair play-greie. Du gjør bare ikke det. Da ble jeg skikkelig forbannet. Jeg hev capsen min, sparket i sanden og skrek. Christian var sur han òg, men han skulle ta neste og visste at han måtte holde det i seg. Jeg tok raseriet for begge to, sier Mol.

– Det var skikkelig frustrerende. Vi kjenner de nederlenderne ganske godt, og er ganske gode venner med dem. Det de gjorde mot oss der, var skikkelig råttent gjort, fortsetter han.

– Er dere fortsatt gode venner?

– Vi er jo det. Men akkurat i den kampen der ... man skal ikke gjøre dét. De prøvde å ta en «high five» med meg etterpå, men jeg lot dem henge, for å si det sånn, svarer stordbuen.

Siden har de ikke snakket med den nederlandske duoen.

– Vi bare takket for kampen i går. De var selvfølgelig kjempeskuffet etter å ha tapt. Jeg er superfornøyd med at vi klarte å ta dem igjen etter å ha ligget under 11-14, der. Da var det egentlig bare «parma» å vinne tilbake igjen, slår han fast.

Toppseedet

Mol og Sørum har vunnet begge firestjernersturneringene de har deltatt i denne sesongen. De regnes nå som det beste paret i verden, og er som tidenes første europeiske par toppseedet til et VM.

Mesterskapet spilles i Hamburg og starter 7. juli. Nå er imidlertid tankene på å vinne firestjernersturneringen i Ostrava.

– Det er alltid målet. Vi er begge litt slitne etter de lange reisene. Det begynner å bli tunge kropper, men vi spilte en veldig god kamp i går. Vi klarer å finne frem nye krefter, forsikrer Mol.

