De ladbare hybridene har gått sin seiersgang i det norske markedet de siste årene.

Dette starter for alvor med Mitsubishi Outlander PHEV som også var verdens første ladbare SUV da den kom på markedet. Med 4x4, plass til hele familien og gunstig prislapp har den vært en bestselger i Norge i mange år.

Det samme har BMW 225xe vært. Den kom på markedet første gang for tre år siden og byr som Outlander på kombinasjon av 4x4 og ladbar hybrid-drivlinje.

2-serien er en liten flerbruksbil. Den har endel smarte interiørløsninger og har knapt noen reelle konkurrenter i markedet.

Gunstig pris

Med total systemeffekt er på hele 224 hestekrefter, 0-100 km/t på 6,7 sekunder og bagasjerom på 400 liter har den truffet det norske markedet svært godt. Dette har vært en av bestselgerne til BMW de siste årene.

De ladbare hybridene kommer svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Det ga 225xe en startpris på drøyt 350.000 kroner da den ble lansert i Norge.

BMW med forhjulstrekk? Ikke rart denne vakte oppsikt...

225xe har vært en suksess for BMW i det norske markedet.

Større batteri – lengre rekkevidde

Nå har BMW akkurat sendt ut informasjon om nye motoralternativer på en rekke modeller, nye ladbare hybrider, mer teknikk og tilpasning til nye EU-direktiver. Og her er det også viktige nyheter for den ladbare 2-serien.

Til nå har bilen hatt en batteripakke på relativt beskjedne 7,6 kWh, det har gitt en offisiell rekkevidde på 40 kilometer, etter den utgående og ikke spesielt realistiske NEDC-målemetoden.

Nå har batteripakken økt til 9,7 kWh. Dermed øker den elektriske rekkevidden med mer enn 25 prosent, og blir nå oppgitt til 47 kilometer, målt etter "mellom-løsningen NEDC-korr/NEDC2.

Vinneren blant bilene "alle" vil ha

2-serien fra BMW er en kompakt flerbruksbil. Den finnes i vanlig og lang utgave.

Starter på 382.500 kroner

Denne er midlertidig inntil den nye WLTP-metoden er i gang for fullt. De endelige WLTP-tallene er altså ikke helt klare ennå.

BMW har også prisen klar på den oppgraderte BMW-en. Den starter nå på 382.500 kroner. Det betyr at den fortsatt er svært konkurransedyktig i klassen.

En annen nyhet fra BMW er at akustisk fotgjengervarsling blir standard for elektrifiserte modeller. Siden introduksjonen av elektrifiserte biler har et av diskusjonstemaene vært sikkerheten til fotgjengere og andre trafikanter i møte med helt stillegående biler.

Slik ser det ut inne i 2-serien fra BMW.

Må lage lyd

Fra sommeren 2019 er alle nye elektrisk drevne biler lovpålagt å gi fra seg lyd når bilene kjøres helelektrisk. Akustisk varsel for fotgjengere blir dermed standard for samtlige av BMWs ladbare hybrider, samt BMW i3, uten pristillegg.

Lydgeneratoren vil alltid være aktiv når bilen startes og lyden er høyere i hastigheter mellom ca 5 km/t og 30 km/t. I hastigheter mellom 30 km/t og 50 km/t avtar lydnivået suksessivt, og i hastigheter over 50 km/t er den avstengt. Lyden som skapes er målt til maksimalt 63 dB og skal ikke oppleves som sjenerende for fører eller passasjerer.

