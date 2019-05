I flere år har artistene Ina Wroldsen og Tone Damli blitt kontaktet av en mann i 50-årene.

Tidligere i år gikk de sammen til en felles anmeldelse. Onsdag tok Oslo tingrett stilling til hvorvidt mannen skal dømmes til et besøksforbud. Fredag kom kjennelsen.

Det var Side2 som først omtalte konflikten.

16 år med stalking

Ifølge rettsdokumentene har Wroldsen i 16 år mottatt jevnlige henvendelser fra mannen. Han skal ha gitt uttrykk for at han elsker henne, at hun er gud og at de to hører sammen. Han har også gitt uttrykk for at de skal herske over verden de lagde i sammen.

Flere av henvendelsene har hatt et seksualisert innhold. Ifølge retten skal Wroldsen ha blokkert vedkommende på sosiale medier, men han skal ha forsøkt å oppnå kontakt med sangerinnen via andre familiemedlemmer. Han skal også ha forsøkt å stevne henne for forliksrådet.

Utpressing

Siden 2015 har også programleder og artist Tone Damli mottatt seksualiserte meldinger på Instagram fra samme mann. Han skal også ha truet henne via e-post, noe som har ført til at Damli har fryktet sin egen og familiens sikkerhet.

I tillegg til dette skal mannen også involvert Damli i sin kontakt med offentlige etater knyttet til navnbytte og søknad om voldsoffererstatning. På bakgrunn av dette har retten kommet frem til at mannen fremstår som psykisk ustabil.

Mannen har tidligere fått besøksforbud, men har ikke godtatt dette. Derfor ble saken bragt inn for retten for vurdering.

31. mai ble mannen i 50-årene dømt til besøksforbud. Han får ikke lov til å oppsøke, å forfølge og på noe vis ta kontakt med Damli og Wroldsen. Besøksforbudet gjelder til mai 2020.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Damli og Wroldsens advokat.