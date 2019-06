De flyr Forsvarets hemmelige spionfly

– Vi starter nå å jamme bakover, sier Sindre Sekkelsten, systemoperatør på Forsvarets Falcon Jet. Han får en rask bekreftelse fra pilotene fremme i cockpit om at flyet kommer til å svinge nordover.

Den elektroniske krigføringen er i gang.

Forsvarets spionfly

TV 2 er med Luftforsvarets ukjente angrepsvåpen som i mange tiår har drevet elektronisk krigføring over luftrom i både Norge og Europa. Det er svært få sivilister som har fått komme om bord, men under øvelsen ACE som pågår nå, er det gitt et sjeldent unntak.

Flyet er av typen DA-20, og er et Jet Falcon som representerer Norges kapasiteter innen luftbåren elektronisk krigføring.

På folkemunne blir det ofte kalt Forsvarets spionfly.

– Vi driver jo med innsamling i alle mulige former, så om noen da velger å kalle oss for et spionfly, så skal jeg ikke krangle på det, sier Sindre Sekkelsten, kaptein og systemoperatør hos 717-skvadronen.

Unikt innsyn

TV 2 Nyhetene har denne dagen fått være med på tokt 12.000 fot over Nord-Sverige for å få et unikt innblikk i hvordan man jobber for å lokalisere en fiende. Denne dagen er det over 100 fly i lufta fra mange nasjoner i forbindelse med den største øvelsen med jagerfly og støttefunksjoner i Europa i år.

– Det vi driver med, er å samle inn informasjon fra radarer og alle andre ting som benytter det elektromagnetiske spekteret. Ut fra denne informasjonen får vi et overblikk på hvordan situasjonsbildet er, forteller Tord Aslaksen, sjef for 717-skvadronen.

– Vi bruker den informasjonen vi har samlet inn mot motstanderen og jammer dem, eller slår de ut rett og slett, forteller Sekkelsten. Han sitter bak i det som er selve hjernen i flyet.

Elektronisk krigføring er høyaktuelt

Med dagens trusselbilder i verden er elektronisk krigføring økende og skvadronens kapasiteter og bidrag er etterspurt både internt i Forsvaret og i NATO.

GAMMEL TRAVER: Forsvarets Falcon Jet-fly er over 50 år gammelt, men er proppfullt av høyteknologi. Foto: Sigfinn Andersen

– Det er svært motiverende å jobbe med elektronisk krigføring sammen med våre hær- og sjøstyrker. Dette er trening som gjør oss alle bedre. På samme måte får vi stort utbytte av samtreningen med allierte styrker og andre internasjonale samarbeidspartnere – slik vi gjør under denne øvelsen, forteller skvadronsjefen.

– Dette er gjensidig, og gjenspeiles av at vi er en etterspurt ressurs på mange NATO-øvelser. Det å delta der og gjennomføre EK-trening og trening på å forstyrre radar- og radiosendere er en god trening, sier Aslaksen.