Skadedrama dagene før Torpet kjendis: – Følte det skulle eksplodere

Var nesten blind

Komikeren forteller at han nesten var blind i dagene før han flyttet inn på gården.

– Jeg klarte å få et skikkelig kutt inne på øyet mitt før jeg kom inn.

I podcasten Kommentarfelt Petterson forteller at det gjorde så vondt inne på øyeeplet og at det føltes ut som at øyet skulle eksplodere.

– Jeg var stressa over at det ikke skulle bli bra i tide. Jeg har så dårlig syn og skjeve hornhinner at om jeg ikke kunne brukt linser hadde jeg vært helt blind, sier han til TV 2.

Petterson lover avslutningsvis at han skal passe på sin mentale helse når han kommer tilbake til 2020, og har fått ned hvilepulsen betraktelig bare etter noen dager på Torpet.

Torpet kjendis kommer på TV 2 Sumo neste år.