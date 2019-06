B-laget vraker Ronaldo og Messi, men tar med Hoftun (!)

Lørdag fra kl. 19.10: Se Champions League-finalen på TV 2 eller Sumo!

TV 2s Jesper Mathisen, Marius Skjelbæk og Simen Stamsø-Møller har satt opp sitt Champions League-drømmelag i podkasten «B-laget».

– Det er ikke nødvendigvis slik at de beste spillerne kommer med, bemerker Marius Skjelbæk.

Istedenfor har de gått for kultheltene.

– Mange svarer Cristiano Ronaldo og Leo Messi. De er Champions League for mange. De to er så mye bedre enn de andre, så vi skjønner at man tenker på de to. Vi føler likevel at vi kjenner til en del rare spillere som har preget CL som kommer foran, sier Simen Stamsø-Møller.

– De burde selvsagt fått plass laget vårt, men det får de likevel ikke. Dette er ikke en «A-lagspodd», tilføyer Marius Skjelbæk.

Her er B-lagets Champions League-lag (3-5-2):

Keeper: Jerzy Dudek (Liverpool)

Skjelbæk: – Min keeper blir faktisk Jerzy Dudek. Da han stirret ned Sjevtsjenko der, med skjelven i beina.

Stamsø-Møller: – Han gjorde jo ikke så mye spesielt utover finalen. Han hadde en enorm redning i ekstraomgangene, men så stoppet han to straffer. En straffe går over. Bare de tre redningene, inkludert den i ekstraomgangene, kan gi legendestatus til keepere.

Skjelbæk: – Straffekonker er keepernes eldorado. Dudek får plassen.

Kom dessverre ikke med: Iker Casillas (Real Madrid), Oliver Kahn (Bayern), Jens Lehmann (Arsenal)

Høyre midtstopper: Erik Hoftun (Rosenborg)

Jesper: – Jeg går for karen som har vært et forbilde for alle oss som har spilt stopper her i Norge; Erik Hoftun. I tillegg til å være god til å forsvare seg, så var han viktig offensivt. En moderne stopper allerede på 2000-tallet.

Marius: – KIL/Hemne-legenden Hoftun. Kyrksæterøra har levert over evne.

Her tørker Samuel Koffour tårene på Champions League-trofeet etter tapet for Manchester United. Foto: Cesar Rangel

Midtstopper: Samuel Koffour (Bayern München)

Skjelbæk: – Han her var god, men jeg tar ham med, for det er et bilde og en frekvens som har brent seg fast hos meg. Det er en spiller som ikke akkurat ble satt under press i 90 minutter i finalen i 1999. Forsvaret gjorde jobben, midtbanen gjorde jobben, spissene gjorde jobben, men det var tverrligger og stolpe i veien. Så kom Teddy Sheringham inn etter timen. Så kommer Solskjær inn etter hvert ... på overtid, først 1-1. Og jammen meg så henger ikke 2-1 der også. Det bildet av Samuel Kuffour der – det ser ut til at hele himmelen har ramlet i hodet på den atletiske ghaneseren. Samuel Kuffour, du vant ikke Champions League, da, men du får være med på B-laget til Champions League. Han var jævlig god.