Den har røtter flere tiår tilbake i tid og er en av de mest særpregede bilene du kan kjøpe i dag. Jaguar XJ er luksus og status på fire hjul.

Direktørbilen med kattelogoen i grillen kom i sin siste generasjon i 2009. Designet gikk helt nye veier, sammenlignet med forgjengerne.

Her valgte Jaguar en moderne og ganske dristig løsning. Noen av puritanerne var skeptisk i starten, men salgstall på over 120.000 eksemplarer blir regnet som svært bra for en bil som denne.

Ti år er lenge for en bilmodell. XJ fikk en større oppgradering i 2015, men har nok strengt tatt vært litt på overtid de siste årene.

5. juli er det slutt

Hos Jaguar Land Rover-konsernet har man hatt fokus på å bredde ut modellutvalget, blant annet ved at Jaguar har fått hele tre SUV-er de siste årene. Dermed har XJ havnet litt i skyggen.

Nå er det klart at den aller siste XJ-en av denne generasjonen skal rulle ut fra fabrikken i Castle Bromwich i England 5. juli i år. Da er det helt slutt, og Jaguar har ingen oppfølger som står til å overta.

Akkurat det er ganske uvanlig. Men ryktene har lenge gått om at neste XJ skal bli en helelektrisk bil. Jaguar har selv ikke bekreftet dette, men ifølge flere britiske bil-nettsteder skal de ha kommet langt i utviklingen.

Luksus for deg som tør å skille deg ut

Dagens generasjon XJ var et kraftig brudd med designtradisjonene for denne modellen.

Element av gambling

Da kommer de helt sikkert til å gjenbruke mye av teknologien som finnes i dagens I-Pace. Den kom på markedet i fjor og er den første elbilen fra Jaguar Land Rover-konsernet.

En ekstra utfordring med biler som XJ er at de på grunn av relativt lave volumer bør kunne selges over lengre tidsperiode enn øvrige modeller. Dermed må man også tenke frem i tid. For Jaguar blir det da et element av gambling.

Hvis det elektriske skiftet går så fort som mange forventer, er det skummelt å satse på en tradisjonell løsning med bensin- og dieselmotor. I motsatt fall er det vanskelig å vite om kundegruppen til en bil som dette er klar for elbil.

XJ ble oppgradert for fire år siden, men innvendig merkes det at bilen begynner å bli gammel.

Avsløre ny utgave?

Det er grunn til å vente at en ny XJ blir enda mer eksklusiv og påkostet enn dagens modell. Det blir stadig flere rike mennesker i verden. Mange av dem etterspør noe som virkelig skiller seg ut og synes de tradisjonelle premiummerkene blir for alminnelige.

De siste årene har det kommet en rekke nye luksus-SUVer ut på markedet. Jaguar håper at XJ skal kunne fungere som et alternativ til disse, men samtidig bli oppfattet som like eksklusiv.

I juli er det altså slutt. Kanskje vil Jaguar da benytte anledningen til å avsløre at det kommer en ny utgave – og mer konkret: Når den kommer. Spekulasjonene går på at neste og niende generasjon av XJ kan være klar mot slutten av 2020.

Jaguar har ikke bekreftet det selv, men mye tyder på at neste XJ blir en elbil.

