Det opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ble kontaktet av vitnene i etterkant av søkene på gravplassen 15. og 16. mai. Vitnene ga politiet konkrete observasjoner fra det aktuelle tidsrommet i 2004.

Dette er opplysninger som til nå ikke har vært kjent for politiet, står det i pressemeldingen.

– Opplysningene er så detaljerte og konkrete at vi har besluttet å gjennomføre ytterligere manuelle søk på nærmere angitt sted ved Øvsttun gravplass.

Manuell graving

Ifølge pressemeldingen er området for det aktuelle søket fortsatt å betrakte som et kriminalteknisk åsted, og vil bli gjennomsøkt ved manuell graving på en slik måte at eventuelle bevis ikke går tapt.

Undersøkelsene vil finne sted mandag 3. juni og avsluttes senest tirsdag 4. juni.

32 år gamle Trine Frantzen ble meldt savnet 13. mai 2004. Hun ble sist sett seks dager tidligere da hun var på fest med noen venner i en leilighet i Bergen. Tre måneder senere konkluderte politiet med at kvinnen kunne ha blitt utsatt for et drap.

Kritikk

Frantzen tilhørte et belastet rusmiljø, og politiet ble sterkt kritisert for å ha ventet hele tre måneder fra kvinnen ble meldt savnet, til de begynte å etterforske saken som et mulig drap.

To personer, den ene Frantzens samboer, ble siktet for forsettlig drap i 2007, men saken ble henlagt året etter på grunn av bevisets stilling.

Saken ble gjenopptat i 2012, da det kom inn nye tips i saken.

Ett av tipsene var at den 32 år gamle kvinne skal ha blitt drept med en overdose narkotika, satt av andre, for så å bli dumpet i en annen persons grav.

På bakgrunn av dette tipset har det ved flere anledninger blitt gjennomført søk på Øvsttun gravplass. Politiet har foreløpig ikke gjort noen funn.