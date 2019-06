Det skjer noe med kroppen når du kjører i over 200 km/t. Det er en spenning. Du blir mer konsentrert. Alle sanser skjerpes.

200 km/t viste speedometeret for flere sekunder siden. Og siden den tid har farten bare fortsatt å øke. Raskt.

Det er nesten sprøtt å tenke på at jeg sitter bak rattet i en familie-SUV. Enda mer sprøtt er det at vi kjører på offentlig vei. Heldigvis er det offentlig vei i Tyskland – av typen Autobahn. Vi har kjørt forbi et rundt skilt som er hvitt – med svarte striper på skrå over. Det betyr fri fart!

250 km/t – og økende ...

Og neimen om vi har tenkt å la en slik sjanse gå oss hus forbi – når vi kjører en Mercedes-AMG GLC 63 S med V8 biturbo og 510 hk!

230 km/t

Tallene i head up displayet fortsetter bare å rase oppover i et jevnt tempo. Foran oss jobber stemplene og forbrenning i et forrykende tempo – og serverer herlig V8-brøl. Dette er noe av det råeste du kan få fra AMG-avdelingen til Mercedes – og det er nytelse å kjenne kreftene i fri utfoldelse.

250 km/t

Skal det ikke stoppe snart? Ingenting tyder på det. Bilene i venstre felt virker nesten som om de står helt stille. Øynene speider så langt fram i veibanen som mulig. Nå gjelder det å være obs på alt som skjer.

Nye baklykter er blant de visuelle endringene fra utgående til nye GLC.

Visuelt løft

Vi er på lansering av den populære SUV-en GLC i Frankfurt. Mercedes har gitt den en facelift – og vi har altså fått tilgang på verstingutgaven, signert AMG.

I Norge har AMG-modellene blitt langt mer populære de siste årene – og mye tyder på at også 2019 blir et veldig sterkt år for salget.

Nye GLC har fått nye lykter og fangere foran og bak. Visuelt er det med på å gjøre bilen mer moderne. Og selv om endringene ikke er veldig omfattende, bidrar de til at utgående modell plutselig blir litt utdatert.

Seks kjøreprogram

GLC 63 S-utgaven har dessuten fått elektronisk kontrollert differensial bak. Den sikrer både godt grep og litt ekstra kjøreglede.

Du får mulighet til å velge mellom seks ulike kjøreprogram: Slippery (glatt føre), Comfort, Sport, Sport + og Race.

I sistnevnte kan du slå av alt som heter ESP og antispinn – men da skal du også vite veldig godt hvordan en slik bil skal håndteres. En ukontrollert sladd i høy fart, i en stor og tung SUV, er ikke noe du ønsker å oppleve.

Understellet er for øvrig imponerende godt tilpasset vanlig kjøring, også. Her blir du ikke ristet i fillebiter når underlaget ikke lenger er perfekt. Det er gode nyheter for oss som ikke akkurat er bortskjemt med flotte veier.

Interiøret i testbilen domineres av lassevis av skinn, et herlig ratt med alcantare og gult merke på toppen – og nydelige sportsseter med gule kontrastsømmer. I disse sitter du som støpt! Det kommer godt med.

Skinn er det nesten over alt. Rattet er dekket av deilig alcantara og sportssetene klemmer på alle de riktige stedene.

MBUX er på plass

Den kanskje viktigste nyheten i fornyede GLC er nok at bilen nå har fått det avanserte og svært bra MBUX-multimediasystemet.

I GLC får du riktignok ikke "planken" vi kjenner fra nye A-klasse – der de to skjermene på dashbordet henger sammen. I stedet er det en bred skjerm midt på dashbordet og digitale instrumenter i et eget "hus" foran rattet.

Løsningen i GLC ser ikke fullt så bra ut som i A-klasse, men i praksis fungerer dette like godt som vi er blitt vant med.

Her kan du trykke direkte på skjermen, bruke menyhjulet, snakke med systemet som har kunstig intelligens, bruke fysiske knapper på dashbordet eller knapper på rattet. Alt er intuitivt – men fordi systemet er så komplekst, krever det likevel litt tilvenning.

V8 blir aldri feil. I GLC yter den 510 hk.

Merker knapt at vi kjører en SUV

Motoren i 63 S er den samme som før. Og strengt tatt skulle det ikke være noe stort behov for å endre nevneverdig på den. Her får du nemlig klassens eneste V8 biturbo-motor. Den er på solide 4 liter – og yter 510 hk og har svimlende 700 Nm dreiemoment.

Det bidrar til de ekstreme ytelsene. 0-100 km/t leveres for eksempel på 3,8 sekunder.

Langt mer imponerende: Dette er den raskeste SUVen som har rundet Nürburgring – verdens mest utfordrende racerbane med asfaltdekke. Den nesten 22 kilometer lange turen ble tilbakelagt på bare 7,49 minutter. Helt avsindig raskt! Her settes både Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio og Porsche Macan i skammekroken. Sånt svir nok for de to konkurrentene ...

Når vi kjører rundt på svingete tyske småveier, skjønner vi litt av forklaringen på hva som gjør den tiden mulig. Du merker knapt at du kjører en SUV! Så godt ligger bilen på veien. Og ut av svingene har du et lass av krefter.

Ser kanskje ut som naboens familie-SUV, men nei...

Hvor mange biler finnes det på markedet i dag med en toppfart på 280 km/t og et bagasjerom som dette?

Motorvei-ekspress

Tilbake på motorveien.

260 km/t!

Vi nærmer oss bilens toppfart – som faktisk er 280 km/t. Ingen sperre på 250 km/t her, altså.

266 km/t.

Så merker vi brått at trafikken begynner å tette seg til foran oss. Vår lille test av toppfart må avsluttes. Men vi kan slå tydelig fast at 280 km/t ikke er urealistisk. Du må bare finne en strekning som er lang nok!

Vi går av gassen. Pulsen er høy.

Men bilen virker ikke å berøres av farten i det hele tatt. Den oppleves stille, stabil og komfortabel – også i over 250 km/t. Det er i hovedsak speedometer og bilene vi dundrer forbi, som avslører den høye farten.

Kanskje går solen sakte, men sikkert ned for AMG-motorer uten elektrifisert hjelp i GLC.

Siste sjanse?

Vi lever i en tid der vi opplever stadig mer elektrifisering av motorer. Ferrari, McLaren og Porsche har allerede vist at også superbiler benytter denne teknologien.

AMG har uttalt at de er på vei i samme retning. Like det, eller ikke - det er utviklingen – og den kan ikke stoppes.

Derfor er kanskje nettopp denne V8-motoren som er plassert bak Panamericana-grillen på GLC den siste av sitt slag. Den siste AMG V8-motoren som klarer seg helt uten elmotor. Dette kan være den tradisjonelle bensinmotorens i GLC sitt siste hurra. Og for et hurra, det er!