Peanøtt-allergiker Johanne (14) spiste peanøtter hver dag i fire år for å bli kvitt allergien

Helt fra hun var liten, har Johanne Kollandsrud (14) hatt alvorlig peanøttallergi.

Foreldrene oppdaget det da hun var ett år gammel, og siden den gang har de måttet lese nøye på alle pakninger for å unngå at datteren får i seg nøtter.

– Jeg kunne hovne opp, bli rød i ansiktet og få pusteproblemer. Man kan jo dø av det, forteller Johanne til God morgen Norge.

For fem år siden fikk imidlertid Johanne tilbud fra allergilegen sin om å delta i en klinisk studie for å bli kvitt allergien.

– Johanne var veldig allergisk, så vi tenkte at det kunne jo bare bli bedre. Vi syntes det var spennende og var glade for at vi fikk muligheten til å bli med, forteller mamma Kathrine Kollandsrud.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Viktig å teste på mennesker

En klinisk studie går ut på at man tester ut nye medisiner eller behandlingsmetoder på mennesker. Geir Håland er overlege ved barneavdelingen for allergi og lungesykdom på Oslo universitetssykehus. Han har vært med på en rekke kliniske studier med barn og unge, blant annet Johannes peanøttstudie.

– Kliniske studier er helt avgjørende for at vi skal kunne komme videre og kunne tilby bedre behandling til pasientene, understreker Håland på God morgen Norge.

Overlegen forteller at det stort sett går greit å rekruttere pasienter til kliniske studier, til tross for at det kan høres litt skremmende ut.

– Pasientene er jo interessert i ny informasjon og ny kunnskap om sykdommen sin, og rekrutteringen foregår ofte på legekontoret eller sykehuset. Andre ganger går man ut i media eller bruker sosiale medier, utdyper Håland.

Spiste nøtter hver dag

Studien Johanne har vært med på er en slags eksponeringsbehandling. I fire år har hun spist peanøtter hver eneste dag. I starten spiste hun bare en liten del av en nøtt. Hver andre uke har hun økt dosen, og de siste tre årene spiste hun omtrent 25 nøtter om dagen uten å reagere.

Det er ett år siden Johanne ble ferdig med behandlingen, og nå kan hun spise en neve nøtter uten å reagere. Men selv om hun ikke reagerer lenger, er ikke peanøtter noe hun spiser mye av.

– Jeg er ikke så veldig glad i peanøtter, men nå slipper jeg i alle fall å tenke på om maten jeg spiser inneholder spor av nøtter, forklarer hun.

Ikke gjør dette hjemme

Selv om eksponeringsbehandlingen har fungert for Johanne, er det for tidlig å si om man har funnet en måte å kurere allergi på. Studien er ikke avsluttet enda, og det er ikke alle deltakerne som har hatt samme effekt.