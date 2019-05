Et sikkert vårtegn i Sør-Norge er når små blanke plastrør dukker opp langs Oslofjorden.

Onsdag advarte politiet i Sør-Øst, i samarbeid med forsvaret, mot disse rørene på deres Facebook-side.

Seksjonsleder for Røyken og Hurum lensmannskontor, Sigrid Andreassen, forteller til TV 2 at rørene dukker opp hvert år til ulike tider.

– Flere ganger i året får vi henvendelser fra publikum som finner disse rørene. Noen begynner å bli kjent med disse, mens andre har ikke noe kunnskap om dem, og synes det derfor er litt skummelt. Særlig på våren finner publikum disse, sier hun.

Stammer fra 2. verdenskrig

Ampullene, som ikke er større enn cirka seks centimeter, stammer fra 2. verdenskrig.

Ifølge Espen Jargren, obsterløytnant og sjef for Forsvarets ABC-skole, ble store mengder tatt med til Norge av tyskerne for at de skulle kunne påvise stridsgasser.

INNEHOLDER KJEMIKALIER: Kjemikaliene befinner seg inne i en eller to glassperler inne i plasten. Innholdet kan være farlig dersom perlene knuses. Foto: Kystlotteriet

Plastrørene finnes i fem forskjellige varianter og stammer i all hovedsak fra materiell som ble dumpet i havet ved krigens slutt.

– Hele, uskadde rør er ufarlige. Rørene er temmelig robuste og har allerede skylt rundt i fjorden i over 70 år, skriver han i innlegget til politiet.

– Ring politiet

Løytnanten advarer mot at plasten kan være sprø eller oppsprukket.

Kjemikaliene befinner seg inne i en eller to glassperler inne i plasten. Resten av innholdet og røret er harmløst, ifølge Jargren. Derfor er de kun farlige dersom glassperlene knuses, og innholdet kommer i kontakt med kroppen.

– Dersom uhellet er ute, og kjemikaliene kommer i kontakt med kroppen, skyll rikelig med vann og kontakt helsevesenet, påpeker han.

Andreassen har også en klar oppfordring til strandløvene som eventuelt kommer over et slikt rør.

– Pakk den inn i litt papir, putt den i en tom plastflaske og skru på korken. Ring politiet, så avgjør vi i fellesskap videre til prosedyre i forhold til avhenting og videre levering til forsvaret. Ikke kast den i søpla!, sier hun.