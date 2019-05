– Ingen av ofrene hadde flytevest

Den 64 år gamle ukrainske kapteinen er mistenkt for «handlinger som førte til ulykken».

Ungarske myndigheter forbereder seg fredag på å heve den over 70 år gamle turistbåten som sank. Det er ventet at arbeidet vil ta flere dager. Båten ble torsdag lokalisert ved Margaret-brua, ikke langt unna parlamentet i sentrum av den ungarske hovedstaden.

Passasjerene om bord i turistbåten var i all hovedsak turister fra Sør-Korea. Den sørkoreanske turoperatøren opplyser at det var 30 turister, to reiseguider og en fotograf i reisefølget. Flere familier var blant deltakerne.

– Ingen tegn

LETER: Et militærskip leter etter overlevende i Donau. Foto: Zoltan Mathe

Mihaly Toth, en talsmann for båtfirmaet Panorama Deck, som drev turistbåten, sa til CNN at det ikke var noe tegn til at noe skulle gå galt.

– Det var bare en vanlig dag, og dette var en vanlig tur. Vi har tusenvis av turistbåtturer hver eneste dag, og det var ingen tegn på at noe sånt kunne skje, sa Toth.

Turistbåten, The Mermaid, har seilt på Donau siden 2003, og det har ifølge Toth ikke vært noen tegn på av båten var i ustand.