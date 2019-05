Lørdag 1. juni skal Trond Giske (52) og Haddy Njie (39) gi hverandre sitt ja.

Paret har vært kjærester siden 2014, og har ett barn sammen.

Vielsen finner sted i Nidarosdomen i Trondheim.

I et lengre intervju med Adresseavisen forrige lørdag, fortalte Giske om bakgrunnen for valget av akkurat Nidarosdomen.

– Jeg er veldig tett knyttet til den kirka. Foreldrene mine er gift der, og begge døtrene mine er døpt der. Mamma har jobbet der mye, både som sanger og kordirignet, sa Trond Giske til avisen.

NRK-profil er forlover

Det var også i Nidarosdomen paret viste seg offentlig for første gang. Det skjedde under Olavsfestdagene sommeren 2014.

Det er manager Linn Halstensen og NRK-profil Ingrid Gjessing Linhave som skal være Haddy Njies forlovere. Linhave og Njie har jobbet sammen ved flere anledninger, og er mest kjent for å ha ledet Kvelden før kvelden sammen på NRK.

FORLOVER: NRK-programleder Ingrid Gjessing Linhave skal være Haddy Njies forlover. Foto: Borgen, Ørn E.

I en tekstmelding til TV 2 skriver de to forloverne at de er glade og stolte over å være Haddys forlovere.

– Vi gleder oss til å feire det fine brudeparet, og er fulle av forventninger til vielsen i vakre Nidarosdomen. Og så gleder vi oss så klart til å oppleve ekte trøndersk bryllupsfest i selveste Trondheim, skriver de videre.

Toppledelsen invitert

TV 2 har tidligere omtalt gjestelisten til bryllupet. Der kom det frem at to av fire Arbeiderpartiets toppledelse, som Giske tidligere var en del av, er invitert.

Partisekretær Kjersti Stenseng bekreftet til at hun har takket ja til invitasjonen. Men verken nestleder Hadia Tajik eller partileder Jonas Gahr Støre er invitert.

– Det synes jeg er naturlig, og ønsker dem en god feiring, skrev Støre i en tekstmelding til TV 2.

Av andre sentrale Ap-politikere som er invitert finner vi Anniken Huitfeldt og leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen.

Samtalepartner

Ifølge to uavhengige kilder, som er venner av Giske, er det Tore Nordseth, som skal være Giskes forlover.

Det er tidligere biskop i Nidaros bispedømme, Tor Singsaas, som skal vie paret. Han har fungert som en samtalepartner for Giske etter #metoo-avsløringene i desember 2017.

TV 2 har vært i kontakt med Singsaas. Han ønsker ikke kommentere saken.

– Singsaas har vært viktig for meg. Han døpte Maria også, så det var naturlig å spørre ham, sier Giske til Adresseavisen.

Festen fredag er på Vertshuset Grenaderen, som ligger like ved Nidarosdomen, i Trondheim sentrum. Lørdag er det lagt opp til at gjestene kan starte på Cafe Ni Muser før vielsen, som starter 15.30. Bryllupsfesten fortsetter videre på en gård utenfor Trondheim.

TV2.no og Nyhetskanalen oppdaterer fortløpende fra bryllupet utover dagen.