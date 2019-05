Det bekrefter Jorge Salomón, presidenten i det honduranske fotballforbundet, overfor avisen Diario Deportivo Diez.

På direkte spørsmål om kampen skal etterforskes av FIFA, sier Salomón.

– Det stemmer.

Saken ble først omtalt av VG blant norske medier.

Han sier at de har en felles forståelse med FIFA om at det er Det internasjonale fotballforbundet som skal håndtere slike saker, og understreker at det honduranske fotballforbundet er på andre siden av verden «og har lite informasjon».

– Vi signerte en forståelse med FIFA om transparens. Da er det naturlig at de kommer til å reagere. Vi i fotballforbundet kommer ikke til å gjøre noe, det er FIFA som går frem med granskingen, sier Salomón til Diario Diez, ifølge VG.

Salomón hevder at han ikke vet hvorvidt det faktisk dreier seg om kampfiksing, og håper at det ikke er tilfelle.

– Nei, jeg kan ikke kommentere slikt. Jeg tror at guttene var nervøse, og de manglet koordinasjon. Jeg håper for Guds skyld at det var grunnen, sier den honduranske fotballpresidenten.

Saken oppdateres!