Det sier Kallmyr i et intervju med Politisk kvarter på NRK, fredag morgen.

Kjernen i saken er Aftenpostens avsløring på onsdag. UDI mener at Jøran Kallmyrs au pair har jobbet ulovlig.

Spørsmålet er om au pairen utførte arbeid eller ikke hos familien Kallmyr i perioden fra 22. august til 12. oktober.

Hun flyttet nemlig inn før hun hadde møtt opp for å levere dokumentasjon og søke om ny au pair-tillatelse hos politiet.

Justisministeren selv hevder at au-pairen ikke utførte arbeid hos familien i perioden hun bodde der.

– Hun satte på sin egen vask, med sine egne klær og hun hadde tilgang til husets fasiliteter. Au pairen var fortvilet, og hadde lyst å komme til en ny vertsfamilie. Vi spurte au-pair byrået om dette var greit, og det bekreftet de. Men vi sjekket ikke med UDI selv, sier Kallmyr til Politisk kvarter.

Justisministeren som på daværende tidspunkt jobbet som jurist, forteller videre at de skrev kontrakt med au pairen, men at de ble overrasket over at det tok så lang tid før hun fikk time hos politiet.

– Men vi visste at hun ikke kunne jobbe, og det var ikke noe alternativt at hun skulle gjøre det. Men det var heller ikke aktuelt å kaste henne på gata, og hun fikk derfor penger av oss til å kjøpe hygieneartikler og mat. Men hun gjorde ingen arbeidsoppgaver for oss, slår justisministeren fast.